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實習警想翹班「在快篩畫紅線」　假冒確診爽放隔離假！下場慘了

▲▼快篩陽性。（圖／達志影像／美聯社）

▲該名實習警察假冒陽性後，隨即被上司抓包，最後甚至丟了工作。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國一名實習警察2021年因為不想要上班，竟然在自己的快篩試劑上畫上紅線，假裝染疫，但他拙劣的伎倆馬上就被長官發現。該名實習警察被抓包後，最終請辭，得不償失。而警方也在20日針對此事召開聽證會，警察局長直言，該名實習警察的行為違反職業標準，且有嚴重不當。

根據《鏡報》報導，英國蘭開夏郡（Lancashire）一名前實習警察安瓦里（Ahmed Anwari）2021年12月因為想要翹班，因此便欺騙長官，聲稱自己染疫，必須在家隔離。根據當時的規定，染疫病患必須在家自主隔離。

安瓦里的長官便要求他提供快篩的檢測證明，於是安瓦里靈機一動，拿出紅筆在自己的快篩試劑上畫上一條紅線。然而他拙劣的方法隨即就被長官發現有問題，於是要求他在一場線上會議中，重新快篩，並透過視訊方式，讓長官看到整個檢測過程。

沒想到安瓦里再度謊稱自己的檢測結果為陽性。事後長官對他進行質問，他這才坦承是自己假冒測試結果。他向長官聲稱，自己是因為想要待在家裡才會這麼做。

安瓦里自知理虧，隔日便自請離職。不過此案仍然被通報至警察內部，並接受調查。警方20日針對此事召開聽證會，而主持聽證會的警察局長羅利（Chris Rowley）表示，前實習警官安瓦里違反了職業行為規範，並且犯有嚴重的不當行為。他同時再度提醒，警察應該時刻謹記，社會大眾期許他們能保持高標準的專業態度。

據悉，安瓦里並未出席該場聽證會，同時也沒有派律師代為出席。

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