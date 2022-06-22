熱褲妹酒駕撞死人！男友道歉：有要她低調點　網曝炫富1點很假

記者黃翊婷／綜合報導

新北市淡水區29歲的林筱路21日凌晨2時許無照又酒駕，開著BMW Z4敞篷跑車要載閨蜜返家，卻撞死方姓交管工人，事後又被挖出曾在臉書公開手拿美鈔的照片炫富，引發各界抨擊。雖然林女的男友出面道歉，坦言曾要求她低調一點，但大多數網友仍不買帳，甚至有人點出林女炫富用的美鈔品質粗劣，可能是假鈔，貼文看起來也像是詐騙集團常用的手法。

▲林女PO美鈔炫富，被眼尖網友認為是假的。（圖／翻攝自Facebook／當事人，下同）

林女酒駕高速衝進刨路鋪柏油的工地，將正在指揮交通的方姓工人當場撞飛，她驚覺闖禍竟然還倒車企圖逃跑，二度輾過工人全身骨折的身軀；其他工人見狀立刻湧上前將林女包圍，並用工程車阻擋去路，警方才能即時將她及閨蜜帶回對面的派出所。這一幕也讓目擊的工人氣憤直呼，「這種敗類可以死一死了」。

事故發生之後，林女的臉書很快就被肉搜出來，還有人發現她曾PO文炫富，不僅曬出2大疊美鈔，甚至自稱月入6至8位數。根據《三立新聞》報導，林女的男友聲稱，之前已有要求女友低調一點，沒想到如今鬧出人命，但不知道她是無照又酒駕，對此感到很抱歉，畢竟錯了就是錯了。

▲林女酒駕撞死工人，男友聲稱曾要求她低調一點。

此外，林女還被挖出有詐騙前科，疑似就是透過炫富吸收跨國詐欺以及傳播仲介集團，並用高薪利誘不知情的男女加入犯罪集團。有不少網友在第一時間就覺得林女炫富用的美鈔看起來品質低劣，應該是假的，而且貼文內容就像是詐騙集團常用的手法，因此大多都不相信她真的可以月入6至8位數。

而林女在臉書自稱畢業於北京服裝學院，但警方調查，她其實只有高中學歷，2014年間連續2次在台北市酒駕遭到裁罰，第3次酒駕卻撞死無辜的工人，被捕之後一度打出悲情牌，自稱已經懷孕5週。不過，士林地檢署訊後，認為林女涉犯重罪、有逃亡之虞，依公共危險、酒駕致死等罪向法院聲請羈押禁見，並在21日晚間由士林地院裁定羈押。

▼林女已被法院裁定羈押。（圖／記者陳以昇攝）

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