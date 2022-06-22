　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

熱褲妹酒駕撞死人！男友道歉：有要她低調點　網曝炫富1點很假

記者黃翊婷／綜合報導

新北市淡水區29歲的林筱路21日凌晨2時許無照又酒駕，開著BMW Z4敞篷跑車要載閨蜜返家，卻撞死方姓交管工人，事後又被挖出曾在臉書公開手拿美鈔的照片炫富，引發各界抨擊。雖然林女的男友出面道歉，坦言曾要求她低調一點，但大多數網友仍不買帳，甚至有人點出林女炫富用的美鈔品質粗劣，可能是假鈔，貼文看起來也像是詐騙集團常用的手法。

竹圍酒駕女撞死工人，臉書曬美鈔炫富。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲林女PO美鈔炫富，被眼尖網友認為是假的。（圖／翻攝自Facebook／當事人，下同）

林女酒駕高速衝進刨路鋪柏油的工地，將正在指揮交通的方姓工人當場撞飛，她驚覺闖禍竟然還倒車企圖逃跑，二度輾過工人全身骨折的身軀；其他工人見狀立刻湧上前將林女包圍，並用工程車阻擋去路，警方才能即時將她及閨蜜帶回對面的派出所。這一幕也讓目擊的工人氣憤直呼，「這種敗類可以死一死了」。

事故發生之後，林女的臉書很快就被肉搜出來，還有人發現她曾PO文炫富，不僅曬出2大疊美鈔，甚至自稱月入6至8位數。根據《三立新聞》報導，林女的男友聲稱，之前已有要求女友低調一點，沒想到如今鬧出人命，但不知道她是無照又酒駕，對此感到很抱歉，畢竟錯了就是錯了。

▲▼淡水熱褲妹酒駕撞死交管工人。（圖／翻攝當事人臉書）

▲林女酒駕撞死工人，男友聲稱曾要求她低調一點。

此外，林女還被挖出有詐騙前科，疑似就是透過炫富吸收跨國詐欺以及傳播仲介集團，並用高薪利誘不知情的男女加入犯罪集團。有不少網友在第一時間就覺得林女炫富用的美鈔看起來品質低劣，應該是假的，而且貼文內容就像是詐騙集團常用的手法，因此大多都不相信她真的可以月入6至8位數。

而林女在臉書自稱畢業於北京服裝學院，但警方調查，她其實只有高中學歷，2014年間連續2次在台北市酒駕遭到裁罰，第3次酒駕卻撞死無辜的工人，被捕之後一度打出悲情牌，自稱已經懷孕5週。不過，士林地檢署訊後，認為林女涉犯重罪、有逃亡之虞，依公共危險、酒駕致死等罪向法院聲請羈押禁見，並在21日晚間由士林地院裁定羈押。

▼林女已被法院裁定羈押。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼淡水熱褲妹3度酒駕，撞死工人，移送。（圖／記者陳以昇攝）

● 飲酒過量，有礙健康。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
確診還會多次感染　醫喊做1件事很重要
楊繡惠「真正新歡」是男團成員！　親密合照曝光
熱褲妹酒駕撞死人！男友道歉：有要她低調點　網曝炫富1點很假
警政署長陳家欽驚傳提前退休　傳有政治力介入
猴痘入侵亞洲！新加坡通報「東南亞首例」　南韓2疑似病例
桃園雙屍3命案　第3名犯嫌在泰國投案
酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形！同行揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警政署長陳家欽驚傳提前退休　傳有政治力介入

醉男搭小黃「懷疑運將繞路」2人爆衝突　雙雙掛彩送醫堅提告

熱褲妹酒駕撞死人！男友道歉：有要她低調點　網曝炫富1點很假

桃園雙屍3命案　第3名犯嫌在泰國投案

6歲兒狂發「嗯嗯聲」模仿性愛姿勢　爸媽問出原因傻眼提告

檢察官是家暴男！失控掐脖窒息20秒　劈腿超過10女子

台中民宅大火　老議長之子、看護喪生

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形！同行揭真相

高雄里長代辦「以房養老」　盜領失智里民百萬存款、偷走房產

快訊／熱褲妹不知悔改酒駕奪命　倒車輾壓企圖落跑...法院裁定羈押

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

酒駕女開敞篷車闖鋪路現場　工人慘遭撞飛！送醫仍不治

熱褲女酒駕撞死工人！　醉到站不穩還想繼續開

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

警政署長陳家欽驚傳提前退休　傳有政治力介入

醉男搭小黃「懷疑運將繞路」2人爆衝突　雙雙掛彩送醫堅提告

熱褲妹酒駕撞死人！男友道歉：有要她低調點　網曝炫富1點很假

桃園雙屍3命案　第3名犯嫌在泰國投案

6歲兒狂發「嗯嗯聲」模仿性愛姿勢　爸媽問出原因傻眼提告

檢察官是家暴男！失控掐脖窒息20秒　劈腿超過10女子

台中民宅大火　老議長之子、看護喪生

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形！同行揭真相

高雄里長代辦「以房養老」　盜領失智里民百萬存款、偷走房產

快訊／熱褲妹不知悔改酒駕奪命　倒車輾壓企圖落跑...法院裁定羈押

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

蔣萬安，你的後院失火了！　黃珊珊猛攻2痛腳拔樁

老是瘦不了？營養師曝12條「減肥基本原則」：空腹別吃甜食

機構住民染疫致死率達2.2%　專家憂「最困難時期還沒過」

直擊林心如霍建華三代同歡！5歲女抽高超過她的腰…走出豪宅全被拍

確診還會多次感染　醫喊做1件事很重要

警政署長陳家欽驚傳提前退休　傳有政治力介入

7月美中元首對話　拜登：還沒決定和習近平對話的時間

醉男搭小黃「懷疑運將繞路」2人爆衝突　雙雙掛彩送醫堅提告

民眾黨奇兵！　擬徵召「新光大公主」征戰新竹市長

聞母羊尿味露謎之猥瑣臉　小排牙齒微顫抖：好香喔

社會熱門新聞

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

快訊／台中民宅大火「母女跳2樓」逃生　爸爸、外傭無呼吸心跳

即／熱褲妹開跑車撞死工人　 法院裁定羈押

鋪地工親睹同事遭撞飛　熱褲妹狠倒車二度輾壓他

護理師夫慘遭酒駕撞死　她泣：腹中孩見不到父親

快訊／台中民宅大火4人受困！1人無呼吸心跳送醫

酒駕熱褲妹男友道歉　網曝炫富1點很假

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

里長代辦以房養老　偷走失智里民存款

台中民宅大火　老議長之子、看護喪生

熱褲妹酒駕撞死人！捕夢網刺青含意曝

輪胎行逆子縱火燒死8至親　資深消防員戳破脫罪謊言

竹縣機車自撞1人躺地亡　他一句話邊坡又找到死屍

更多熱門

相關新聞

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

新北市淡水區29歲林筱路酒駕BMW Z4敞篷跑車，撞死方姓交管工人，21日晚間遭裁定羈押。根據林筱路的鄰居透露，她的身分背景不單純；同行也透露林筱路跟其男友充其量就是屁孩跟混混。

即／熱褲妹開跑車撞死工人　 法院裁定羈押

即／熱褲妹開跑車撞死工人　 法院裁定羈押

鋪地工親睹同事遭撞飛　熱褲妹狠倒車二度輾壓他

鋪地工親睹同事遭撞飛　熱褲妹狠倒車二度輾壓他

護理師夫慘遭酒駕撞死　她泣：腹中孩見不到父親

護理師夫慘遭酒駕撞死　她泣：腹中孩見不到父親

辣女駕跑車3度酒駕奪命　士檢聲押

辣女駕跑車3度酒駕奪命　士檢聲押

關鍵字：

酒駕

讀者迴響

熱門新聞

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

前NBA拓荒者新秀　年僅25歲驟逝

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

跑遍全台醫院　賈永婕「喉嚨越來越痛」急快篩：完蛋！

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

容易單身上癮3星座！Top 1戀愛太麻煩

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

西堤最頂的不是牛排！　眾人激推「1低調神品」

糖豆人免費玩　4平台領取一次看

快訊／台中民宅大火「母女跳2樓」逃生　爸爸、外傭無呼吸心跳

「好市多牛奶」為何可以放超久？營養師解答

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

相隔1年半！江宏傑鬆口「福原愛將來台」　大方認：我是希望的

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面