男深夜醉駕大鵬灣「烏龜翻」落跑　竟辯閃狗才釀禍…回家喝酒壓驚

▲東港大鵬灣自小客車翻覆，駕駛不知去向。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港大鵬灣環灣道路20日凌晨一台自小客車翻覆，路過民眾發現馬上報警，東港警方獲報趕往現場，但駕駛已離開，警方調閱周遭監視器釐清案發經過，查出驚駛是鄭姓男子駕駛。鄭到案供稱，為閃避野狗才翻車，警方進行酒測，酒測值超標，他辯稱返家才喝，警方不採信他的說法，偵訊後將全案依公共危險罪嫌依法送辦。

東港派出所於20日凌晨2時30分接獲民眾報案，稱大鵬灣環灣道路上有一輛自小客車翻覆橫躺在道路中間，警方獲報立即趕往現場，除擺放三角錐管制現場外，警方擔心是否有行車糾紛或酒後駕車等情事，於是馬上調閱路口監視器並以車追人，根據車牌查出鄭姓車主身分，車主於早上7時左右帶著駕車的兒子(20歲)到案說明。

鄭男表示，行經大鵬灣環灣道路時，因看到野狗才會失控自撞右側護欄導致車輛翻覆，左手左腳及膝蓋有擦挫傷，一時慌張下才選擇棄車回家。

警方對鄭男實施酒測，酒測值卻高達0.31毫克，超過法定標準值；鄭男雖辯稱是車輛自撞後才返家飲酒，警方偵訊後仍依公共危險罪嫌將鄭函送屏東地檢署偵辦。

東港警分局長張世儒表示，請駕駛朋友們酒後勿貪ㄧ時之便造成悲劇發生，呼籲民眾應多利用「指定駕駛」及「酒後代駕」。警方將落實「酒駕零容忍」執法決心，杜絕駕駛人僥倖心態，持續加強取締酒後駕車，以減少酒駕事故發生，確實維護交通安全與維護民眾生命財產安全。