酒駕熱褲妹羈押！二度輾死工人「警局囂張滑手機」　真實職業曝光

記者葉國吏／綜合報導

新北市淡水區29歲林筱路酒駕BMW Z4敞篷跑車，撞死方姓交管工人，21日晚間遭裁定羈押。林筱路昨晚肇事被抓進警局態度還相當惡劣，囂張的態度也被網友肉搜起底，發現林筱路疑似從事跨國詐欺及傳播仲介等偏門。

▲淡水熱褲妹3度酒駕，撞死工人，檢方認為有逃亡之虞，向法院聲押獲准。（圖／記者陳以昇攝）

林筱路酒駕高速衝進刨路鋪柏油的工地，將正在指揮交通的方姓工人當場撞飛，她驚覺闖禍竟然還倒車企圖逃跑，二度輾過工人全身骨折的身軀；其他工人見狀立刻湧上前將林女包圍，並用工程車阻擋去路，警方才能即時將她及閨蜜帶回對面的派出所。這一幕也讓目擊的工人氣憤直呼，「這種敗類可以死一死了」。

林筱路昨晚肇禍後一度想到逃跑，結果被工人的同事圍住，事後她被帶進派出所還滑手機、一派輕鬆無悔意。囂張的態度也被網友肉搜起底，發現林筱路疑似從事跨國詐欺及傳播仲介等偏門，透過臉書炫耀輕鬆累積財富，吸收不知情的男女加入不法集團。

▲林女與副駕黃女在派出所。（圖／記者游宗樺攝）

檢方複訊後依公共危險罪中10年內再犯而致人於死等罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押，士林地院晚間10時20分開羈押庭審問，認為林筱路有逃亡知虞，而且2015年間曾有發布通緝的紀錄，認為有羈押她的必要，裁定羈押。