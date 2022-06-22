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社會 社會焦點 保障人權

熱褲妹3度酒駕撞死人！收押首日「胃口沒很好」　早午餐菜單曝

記者陳雕文／新北報導

新北市淡水區29歲林筱路三度酒駕上路，開著BMW Z4敞篷跑車撞死方姓交管工人，21日晚間遭裁定羈押。女子看守所22日回應，林筱路態度配合，目前是住在一人房，早餐有吃麵跟綠茶，用餐狀況無異狀，到了中餐則是吃了炸豆腐、炒苦瓜、四季豆炒肉、柴魚蘿蔔羹，不過胃口沒有很好，只吃了一半。

▲淡水熱褲妹3度酒駕，撞死工人，檢方認為有逃亡之虞，向法院聲押獲准。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，林筱路酒駕高速衝進刨路鋪柏油的工地，將正在指揮交通的方姓工人當場撞飛，她驚覺闖禍竟然還倒車企圖逃跑，二度輾過工人全身骨折的身軀；其他工人見狀立刻湧上前將林女包圍，並用工程車阻擋去路，警方才能即時將她及閨蜜帶回對面的派出所。這一幕也讓目擊的工人氣憤直呼，「這種敗類可以死一死了」。

淡水熱褲妹酒駕撞死交管工人。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲淡水熱褲妹酒駕撞死交管工人，平時在臉書上炫富。（圖／翻攝自當事人臉書）

林筱路昨晚肇禍後一度想到逃跑，結果被工人的同事圍住，事後她被帶進派出所還滑手機、一派輕鬆無悔意。囂張的態度也被網友肉搜起底，發現林筱路疑似從事跨國詐欺及傳播仲介等偏門，透過臉書炫耀輕鬆累積財富，吸收不知情的男女加入不法集團。

檢方複訊後依公共危險罪中10年內再犯而致人於死等罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押，士林地院晚間10時20分開羈押庭審問，認為林筱路有逃亡之虞，而且2015年間曾有發布通緝的紀錄，認為有羈押她的必要，裁定羈押。

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