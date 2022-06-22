酒駕熱褲妹男友愛偷停車！鄰居常「半夜報警」　再曝2人詭異作息

▲鄰居爆料，林筱路跟車進停車場，亂停住戶車位。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

新北市淡水區29歲的林筱路21日凌晨2時許無照又酒駕，開著BMW Z4敞篷跑車要載閨蜜返家，卻撞死方姓交管工人，此次更是3度酒駕，引發各界抨擊。一名自稱是女方鄰居的網友透露，女子常常跟車進停車場，將車停在別的住戶車位，還曾闖車道紅燈，撞其他住戶的車子，貼文一出，掀起網友討論。

原PO在PTT發文，自稱是林筱路的鄰居，並PO出在社區停車場拍到的BMW Z4敞篷跑車，旁邊還停了一台白色的BMW，「是她男朋友的」，指出林筱路的男友經常跟車，跟進來偷停別的住戶車位，還曾闖車道紅燈，撞其他住戶的車過，「以前我也常常半夜讓保全報警，讓警察來叫他移車，不然他都裝死」。

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原PO坦言，直到新聞播出後，才知道林筱路沒駕照、酒駕三次，「她常常都是晚上出門，半夜回來，我不太相信她有正當工作，7-11大夜班也沒那麼早上班」。

貼文一出，掀起討論，「這樣的人在社區停車場亂搞不意外」、「開BMW，沒錢租車位嗎？笑死」、「偷停車位真的有病」、「推真鄰居」、「警察查一下她男友跟同夥了吧」、「這才是真的八卦版」、「買房子鄰居真的很重要」、「有這種爛鄰居我一定搬家」、「買社區還有這樣的鄰居真的得不償失欸」。