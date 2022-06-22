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「6QA秒懂」成人MIS-A！致死率是兒童3倍　醫勸一招自保

▲實聯制跟戴口罩哪個該先取消？（示意圖／美聯社）

▲國內目前有兩名個案通報懷疑是MIS-A。（示意圖／美聯社）

記者張乃文／整理報導

台灣近期出現2例疑似MIS-A（成人多系統發炎症候群）通報，指揮中心證實此事並表示，初判都不符合臨床定義，會再提到專家小組討論。相較於孩童罕見地MIS-C，成人版MIS-A是更為少見，指揮中心製作一張圖表向民眾衛教，而《ETtoday新聞雲》也整理相關資訊，供大家了解。

Q1.什麼是MIS-A？

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A：兒科急診醫師吳昌騰曾引述美國CDC報告說明，MIS-A（成人多系統炎性症候群）是一種感染新冠病毒後，針對多個器官並導致身體炎症增加的嚴重疾病。與MIS-C（兒童多系統炎性症候群）有類似情況，根本原因皆尚不清楚。

兒童感染科醫師黃瑽寧則解釋，所謂MIS是「多系統炎症」，A代表的是Adults；C則是Children的意思。

Q2.誰會確診MIS-A？

A：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提到美國統計分析，該研究收集212人，多發生在年輕族群，平均年齡為21歲、男性占7成。國健署前署長邱淑媞指出，MIS-A好發於年輕男性，與兒童不同之處是，心血管系統表現很常見。

黃瑽寧補充，「多系統炎症」這項症狀可以發生在任何年齡層。

Q3.症狀有哪些？何時會出現？

A：羅一鈞說明，確診到MIS-A發病間距平均28天，範圍則是從20天到36天範圍，一般而言確診後三週以上才有機會出現MIS-A症狀，主要常見症狀有5大項，包括發燒96%、低血壓相關症狀60%、心臟功能低下54%、有呼吸困難有喘52%、腹瀉52%。

根據美國CDC指出，MIS-A病例定義為，年齡大於等於21歲且住院或住院前三天內有主觀發燒或客觀發燒紀錄，大於38度，並且在住院前或住院前三天內至少符合臨床標準中三項

羅一鈞說，主要臨床標準包括「心肌炎、心包炎、冠狀動脈擴張、冠狀動脈瘤、新發左右心室功能障礙，另外還有2或3度房室傳導阻滯、室性心動過速、皮疹合併非化膿性結膜炎」，但心臟驟停不符合此標準

▲▼指揮中心6/17記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前國內疑似MIS-A個案須提到專家小組討論。（圖／指揮中心提供）

邱淑媞也引用美國CDC資料提醒，出現持續發燒，並且胃痛、紅眼睛、腹瀉、頭暈、皮膚有疹子、嘔吐等任兩項症狀以上，「要懷疑MIS-A」；若出現呼吸困難、持續胸痛或胸悶、出現意識不清、醒不來或無法保持清醒、皮膚、嘴唇或指甲蒼白、泛藍，其他任何嚴重不適，應立即緊急就醫。

台大急診醫學部臨床教授李建璋使用123法則歸納：1個先決條件，2個必要條件，3個器官受損。1個先決條件指的是「必須是新冠感染後」，無論是PCR、快篩或是抗體任一陽性都可；2個必要條件「發燒加上發炎(血液指標 CRP、Ferritin、IL-6, PCT 上升)」；3個器官損傷「必須包含心臟或皮膚黏膜的三個器官受損，最常見是心臟、腸胃、與神經學。」

李建璋也認為，民眾可以更簡化，新冠確診過後突發高燒，就要就醫檢查。另外，只有不到一半的民眾會發生眼睛發紅或皮膚紅疹，如果出現，屬於非常特異的症狀，應特別留意。

▲▼MIS-A病例定義。（圖／指揮中心提供）

▲MIS-A病例定義。（圖／指揮中心提供）

Q4.確診MIS-A的機率高嗎？

A：羅一鈞指出，前年新冠疫情流行約半年之後，有流行國家略有注意到，相較於MIS-C是更罕見的疾病，國內目前尚未有真正被定義為MIS-A的個案。

黃瑽寧解釋，據統計，多系統炎症發生率在小孩特別多，到青少年越來越少、成年則更少

Q5.MIS-A的嚴重程度？有什麼方式可預防？

A：李建璋說明，心臟是相對容易被攻擊的地方，有50%的人會住進加護病房，死亡率在成人整體死亡率高達10%，較兒童的1-3%死亡率高出很多。醫師提醒，相對Omicron而言，MIS-A對成人的危害性更強。

黃瑽寧則提到，MIS-C在兒童身上的死亡率可能是1%，但到了青少年死亡率會增加，成人死亡率會更高；根據研究，光是青少年得到MIS-C的死亡風險，就高於小小孩約16倍。

黃瑽寧也說，MIS這類症狀越早使用抗發炎藥物，理論上死亡率是可以降低，但基於預防勝於治療的觀念，「打疫苗一定是最好的防護方式」，若真的發生了，及早發現、及早治療，這兩個關卡有守住，基本上不需要太過擔心、害怕。

Q6.國內有MIS-A疑似個案嗎？

中央流行疫情指揮中心表示，國內已收到2例疑似MIS-A通報，但2例初判都不符合臨床定義，將提到專家小組討論。兩名疑似個案狀況如下：

首例疑似個案是一位6月初公布的死亡個案，為50多歲男性，染疫11天後出現有多器官衰竭的情形，當時診斷可能有心肌炎和肺炎狀況，後續經過病例檢視及病例定義對照後，初步判斷沒有臨床標準提到「發燒38度」症狀，所以初判無法符合MIS-A病例定義。

另一例則是先前新光醫院收治的個案，染疫後又出現肝、腎等等不同器官系統的發炎病變，也有合併休克情形，不過病例檢視沒有發現嚴重心臟疾病的必要臨床條件，初判也不符合病例定義。

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