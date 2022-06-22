陳時中下一步　他拿這張照片喊：畢業照嗎？也許6月底離開

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中確診後已解除隔離，但仍未出席指揮中心記者會。媒體人黃揚明日前分享王必勝PO在臉書的一張照片，直呼「畢業照」嗎？好像陳時中部長要離開了，「我們可以等著看下一步，陳時中也許在6月底、7月初，真的指揮中心解散，陳時中一旦離開衛福部長職務是誰接？」

▼王必勝坐在陳時中的右手邊，讓黃揚明直呼是「備位」。（圖／翻攝王必勝臉書）



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指揮中心21日記者會依然由醫療應變組副組長羅一鈞獨挑大梁，他表示，指揮官陳時中已回歸指揮中心辦公，但因仍「快篩陽」，為了降低傳播風險，暫時不出席記者會。

面對年底九合一大選，首都之戰僅有國民黨確定由立委蔣萬安出選台北市長。民進黨方面人選仍未定，外界關心陳時中的下一步，是否真的會挑戰北市長大位。

▼黃揚明說，王必勝真的是陳時中的左右手。（圖／資料照／指揮中心提供）



黃揚明日前在《盧秀芳辣晚報》政論節目，拿出王必勝6/10發表在臉書的照片。根據王必勝PO文，他們是在討論「新冠死亡」翻倍時間的問題；照片中，王坐在陳時中的右手邊，同場人員還有疾管署長周志浩、指揮中心發言人莊人祥和羅一鈞等。

黃揚明說，從這張照片可看到什麼訊息，王必勝和陳時中真的很親密，真的是左右手。他引述王必勝的一段文字，「我不在乎一些人對我們的批評謾罵，因為支持鼓勵總是更多。我感覺很榮幸也很珍惜，能跟這樣優秀專業的團隊一起工作，這是職涯中永遠難忘的一段。」

黃揚明指出，看完這段文字，這是「畢業照」嗎，「感覺懷舊、我們要準備解散了，講得很感性，好像部長要離開了」；王在這時間點發這篇文章，他的解讀是「指揮中心快要功成身退」。

黃揚明表示，王必勝坐陳時中旁邊叫「備位」，王的職務是醫療資源、防疫部署，但這文看起來比較像是在「政治部署」，「我們可以等著看下一步，陳時中也許在6月底、7月初，真的指揮中心解散，陳時中一旦離開衛福部長職務是誰接？王必勝會去哪個位子？也許就在一個月內會發生。」