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江蘇第三虎前副書記張敬華被捕　利用情婦開公司洗錢進口袋

▲江蘇省前副書記張敬華。（圖／CFP）

▲江蘇省前副書記張敬華。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

江蘇省前副書記張敬華2021年11月才履新省政協10天就被調查，經過半年查處，昨（20）日因涉嫌受賄罪，被大陸最高檢依法逮捕。據了解，張敬華在5月底的中紀委國監委通報中被雙開（開除黨籍和公職），主因為政績觀偏差，為謀求個人進步搞經濟數據造假，違規干預插手市場經濟活動。

▲江蘇省前副書記張敬華。（圖／翻攝大陸中紀委國監委網站）

▲張敬華任江蘇省政協副書記10天就被帶走調查。（圖／翻攝大陸中紀委國監委網站）

《上游新聞》報導，張敬華落馬前曾頻繁參加各類活動，2021年11月25日、11月29日，張敬華曾多次參加江蘇省的重要會議。他還在會上提到，要高度關注百姓所急所盼和群眾身邊腐敗問題，嚴格管好親屬子女和身邊工作人員，為建設人民滿意的廉潔江蘇貢獻力量。

不過，張敬華卻被民眾舉報，讓情婦與家人註冊多家公司，變相轉移國家資金，將錢洗進自己口袋裡。在2021年，張敬華在南京及鎮江等曾經的提拔的多名下屬被查，包括鎮江市丹徒區人大常委會副主任陳平才與副主任楊偉民，南京市浦口區委原書記祁豫瑋、浦口高新區黨工委副書記馮智成、市商務局原局長丁愛民等。

公開資訊顯示，張敬華為1962年生，曾任江蘇徐州市委副書記、代市長，鎮江市委副書記，江蘇省秘書長，南京市委書記，江蘇省副書記等職。當時59歲的張敬華2021年11月20日成為江蘇省政協黨組副書記，僅到任10天後就被從辦公室帶走調查。

張敬華落馬後，中共十八大以來，南京市已有兩任市長、書記被查，張敬華也成為中共十九大後，繼繆瑞林、王立科落馬之後的江蘇第三「虎」。

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