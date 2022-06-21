必囤黑糖珍奶、巧克力口味！超人氣「銅鑼燒冰淇淋買1送1」只有4天

▲義美銅鑼燒冰淇淋限時買1送1。（圖／翻攝義美官網）

記者蕭筠／台北報導

買1送1先囤貨！為迎接炎炎夏天，義美全門市強勢推出限時4天超人氣冰品「銅鑼燒冰淇淋買1送1」，3口味一次滿足，即日起至6月24日限時開跑。另，CoCo至6月30日前也於指定外送平台推「2大飲品買1送1」，通通要吃爆。

義美全門市即日起至6月24連4天祭出「銅鑼燒冰淇淋全系列買1送1」優惠，該系列選用鬆軟銅鑼燒餅皮，搭配厚實冰淇淋內餡，一共有3口味選擇，其中，「黑炫巧克力口味」可是吃得到黑巧克力餅乾脆片，而「靜岡抹茶紅豆口味」則使用日本靜岡產抹茶粉結合日式紅豆，最後登場的「黑糖珍珠奶茶口味」每一口都能咬到Q彈珍珠，神還原黑糖珍奶的罪惡滋味，把握機會囤貨，每人限購2組，數量有限、售完為止，且會員再打95折優惠，省到不行。

▲CoCo仙草蜜買1送1。（圖／CoCo提供）

另，吃完冰肯定也要來杯手搖杯過過癮，CoCo近日也推出最新飲料優惠，即日起至6月30日凡於foodpanda下單「仙草蜜」、「冬瓜西谷米」2大指定飲品，直接爽喝「同品項買1送1」小確幸，且沒有購買組數限制，還免輸入優惠碼，把握機會喝。

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