　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

必囤黑糖珍奶、巧克力口味！超人氣「銅鑼燒冰淇淋買1送1」只有4天

▲▼義美IRIS&Friends銅鑼燒冰淇淋。（圖／翻攝義美官網）

▲義美銅鑼燒冰淇淋限時買1送1。（圖／翻攝義美官網）

記者蕭筠／台北報導

買1送1先囤貨！為迎接炎炎夏天，義美全門市強勢推出限時4天超人氣冰品「銅鑼燒冰淇淋買1送1」，3口味一次滿足，即日起至6月24日限時開跑。另，CoCo至6月30日前也於指定外送平台推「2大飲品買1送1」，通通要吃爆。

義美全門市即日起至6月24連4天祭出「銅鑼燒冰淇淋全系列買1送1」優惠，該系列選用鬆軟銅鑼燒餅皮，搭配厚實冰淇淋內餡，一共有3口味選擇，其中，「黑炫巧克力口味」可是吃得到黑巧克力餅乾脆片，而「靜岡抹茶紅豆口味」則使用日本靜岡產抹茶粉結合日式紅豆，最後登場的「黑糖珍珠奶茶口味」每一口都能咬到Q彈珍珠，神還原黑糖珍奶的罪惡滋味，把握機會囤貨，每人限購2組，數量有限、售完為止，且會員再打95折優惠，省到不行。

▲▼CoCo仙草蜜。（圖／CoCo提供）

▲CoCo仙草蜜買1送1。（圖／CoCo提供）

另，吃完冰肯定也要來杯手搖杯過過癮，CoCo近日也推出最新飲料優惠，即日起至6月30日凡於foodpanda下單「仙草蜜」、「冬瓜西谷米」2大指定飲品，直接爽喝「同品項買1送1」小確幸，且沒有購買組數限制，還免輸入優惠碼，把握機會喝。

【你可能也想看】

►雙層肉排吃到爽！最新「雙起士霸王堡」來了　還夾炸培根、脆洋蔥
►優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天　勁辣香雞翅、蘋果派都有
►只有1天！超商「4大咖啡優惠」今天開搶　爽喝27元美式、31元拿鐵

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
南柱赫遭爆霸凌大反轉　國中同學證詞相反
確診輕症可領勞保「傷病給付」　544人領不到錢原因曝
快訊／6高中同學漁光島戲水　3人遭大浪捲走
重機騎士自撞倒地！後方車友輾過　頸椎動脈破裂亡
獨／男獨攀合歡北峰失蹤！　跑山獸2小時神奇尋獲
快訊／日本近海發生規模6.2地震　緊急發布海嘯警報
熱褲妹腿刺「捕夢網+蝴蝶」含義曝！　成死者家屬一生惡夢

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】遠百55週年慶公益優先　淨灘、捐血全台串連愛無限

必囤黑糖珍奶、巧克力口味！超人氣「銅鑼燒冰淇淋買1送1」只有4天

達美樂外帶披薩半價！全台169家門市開跑「買1個也優惠」

NASA認證材質「太空減壓枕」　95%測試者成功提升睡眠品質

榴槤控等2年！超狂升級版「金枕頭榴槤X愛文芒果比薩」來了

王品超夯飲料在超商！爽喝石二鍋冬瓜檸檬冰沙、陶板屋桑椹醋冰沙

【廣編】馬可貝里「洛克斐勒石板磚」　自然質感獲選2022年金選獎

【廣編】冠軍磁磚北美印象木紋磚　獲2022年金選獎

「第一夫人咖啡」香傳千里的秘密　東森購物獨家開賣

香草冰淇淋驗出殘留農藥！哈根達斯急下架：即起開放退貨、退款

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

妻開車門差0.1cm刮傷　老公嚇到飆少女尖叫聲

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

【廣編】遠百55週年慶公益優先　淨灘、捐血全台串連愛無限

必囤黑糖珍奶、巧克力口味！超人氣「銅鑼燒冰淇淋買1送1」只有4天

達美樂外帶披薩半價！全台169家門市開跑「買1個也優惠」

NASA認證材質「太空減壓枕」　95%測試者成功提升睡眠品質

榴槤控等2年！超狂升級版「金枕頭榴槤X愛文芒果比薩」來了

王品超夯飲料在超商！爽喝石二鍋冬瓜檸檬冰沙、陶板屋桑椹醋冰沙

【廣編】馬可貝里「洛克斐勒石板磚」　自然質感獲選2022年金選獎

【廣編】冠軍磁磚北美印象木紋磚　獲2022年金選獎

「第一夫人咖啡」香傳千里的秘密　東森購物獨家開賣

香草冰淇淋驗出殘留農藥！哈根達斯急下架：即起開放退貨、退款

看病不用錢！日本東京23區推「高中生以下」免醫療費　擬砸2.8億

全台首間「遊艇碼頭酒店」台南正式開幕　無邊際泳池遠眺安平水岸

「兩門對接」民生經濟再起飛　金門議長力挺金廈大橋興建

4歲拿到「祖傳秘方」！11歲少女創業賣檸檬水　身價破3億

「侯友宜推居家照護計畫」　卓冠廷：結果急救責任醫院不收確診者

玄彬長腿鏡頭快塞不下！　九分褲搭「新歡白底鞋」露一截迷人線條

放送事故！唐斯看成人網站被發現　灰狼總裁親口證實要續約

大甲工業區沼氣中毒！老闆恢復心跳未脫險　員工送醫驗出確診

范米特二度被檢查「服裝儀容」不尋常？不忘讚主審：你很帥

【廣編】遠百55週年慶公益優先　淨灘、捐血全台串連愛無限

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

消費熱門新聞

達美樂外帶披薩半價！買1個也優惠

太空減壓枕95%測試者提升睡眠品質

美式27元喝！超商4大咖啡優惠明天開搶

亞太首創超商購卡10分鐘開通

超狂升級版「榴槤芒果比薩」來了

歌手郭婷筠狠甩30公斤變身回來了

陶晶瑩、李李仁　璀璨中找到愛情真諦

超商就能喝到王品超夯冰沙！

超人氣銅鑼燒冰淇淋連4天買1送1

指定賣場神物！媽：小孩終於能大膽喝牛奶

新手爸媽甜蜜採買「尿布新用途」意外曝光？

香草冰驗出農藥！哈根達斯急下架開放退貨

江宏恩瘦到沒朋友　網驚：這是同一個人?

4大超商「環保杯折5元」上路時間出爐

更多熱門

相關新聞

超狂升級版「榴槤芒果比薩」來了

超狂升級版「榴槤芒果比薩」來了

榴槤控準備衝！曾創下每10秒賣出1顆的「必勝客榴槤比薩」宣布重磅回歸了，這次強勢推出全新升級版「榴芒水金金比薩」，直接把泰國金枕頭榴槤結合台南玉井愛文芒果，再撒上榴槤起司塊，每一口都是超濃榴槤香，加碼再吃超狂「榴槤起司唐揚雞」，即日起搶先開放預購，最快6月28日就能吃到。

手搖飲外送限定「2大飲品買1送1」

手搖飲外送限定「2大飲品買1送1」

敢挑戰嗎？台南1.5公斤巨無霸芒果冰

敢挑戰嗎？台南1.5公斤巨無霸芒果冰

關鍵字：

美食情報義美銅鑼燒冰淇淋CoCo買1送1

讀者迴響

熱門新聞

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

E級正妹驚爆圈內大哥「KTV包廂硬來」！火辣身材全露

反骨正妹爸開戰「酷炫親上火線反擊」！1句話打臉

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面