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雙層肉排吃到爽！最新「雙起士霸王堡」來了　還夾炸培根、脆洋蔥

▲▼漢堡王推「勁濃起士重磅系列漢堡」。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新「勁濃起士重磅系列漢堡」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新堡準備開吃！人氣速食品牌「漢堡王」推出重量級超狂「勁濃起士重磅系列漢堡」，選中墨西哥黃金起士醬搭配經典美式黃起士片，再夾進雙層火烤牛肉排、雙層火烤去骨雞腿排、雙層酥炸辣雞腿排，還了炸培根、美式脆洋蔥，雙起士加雙層肉量大口咬下簡直超滿足，6月15日起正式開吃。

▲▼漢堡王推「勁濃起士重磅系列漢堡」。（圖／業者提供）

▲▼一次就有牛、雞2口味選擇。

▲▼漢堡王推「勁濃起士重磅系列漢堡」。（圖／業者提供）

漢堡王最新「起士霸王堡」來了，選用墨西哥微辣黃金起司醬疊上經典美式黃起士片，一堡就能吃到雙起司滋味，牛肉控肯定要吃這顆「勁濃重磅雙牛堡」，漢堡包夾著雙起士、雙層火烤牛肉排，還放了炸培根、美式脆洋蔥增添口感，不僅份量超足，每一口還能吃到起士與火烤牛肉的罪惡滋味。

同步推出「勁濃重磅雙層辣雞堡」、「勁濃重磅雙層烤雞堡」，將火烤牛肉換成雙層酥炸辣雞腿排、雙層火烤去骨雞腿排，滿足不吃牛的速食控，另外還有小份量的「勁濃起士烤牛堡」，通通不能放過，6月15日至9月5日限時開賣，提醒特定門市無販售部分品項，請以該店供應為準。

▲▼拿坡里推「大腸包小腸披薩」。（圖／拿坡里提供）

▲拿坡里把大腸包小腸變身披薩了。

另，拿坡里近日也把大腸包小腸變身成比薩了，攜手新東陽打造超狂台味「大腸包小腸披薩」，使用新東陽招牌三星蔥香腸搭配糯米腸，再放進必備酸菜、洋蔥等配料，最後撒上花生粉提升香氣，大口咬下還能吃到濃郁起司滋味，絕對要衝嚐鮮，即日起於全門市限時開吃。

且為慶祝新品上市，至7月18日前還加碼推2大優惠，包括凡於新東陽實體門市消費就送拿坡里「雙重起司買1送1」、「小披薩加100元多1件」優惠券，數量有限、送完為止，以及於拿坡里消費則可獲得新東陽中西式低溫肉品滿300元折100元優惠。

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