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只有1天！超商「4大咖啡優惠」明天開搶　爽喝27元美式、31元拿鐵

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家限時1天開搶4大咖啡優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控明天要搶！全家宣布祭出最新咖啡優惠了，明（21）日限時1天推「4大咖啡下殺54折起」，包括經典大杯美式最低只要27元，大杯拿鐵也只要31元，且還不限冷熱、開放寄杯，加碼喝私品茶全品項57折、霜淇淋全品項64折等2大好康，把握機會開囤。

▲▼ 全家X嵜本 SAKImoto Bakery推蜜蜜開心果霜淇淋 。（圖／業者提供）

▲霜淇淋不限口味也有優惠價等買。

全家最新咖啡優惠來了，明（21）日上午10時起於APP隨買跨店取祭出「Let's Café大杯經典美式65杯」、「大杯經典拿鐵55杯」、「大杯特濃美式55杯」、「大杯特濃拿鐵48杯」組合價通通只要1699元，最低下殺54折，像是經典美式只要花27元、經典拿鐵31元就能買到，划算爆表，且不限冷熱，並開放寄杯、轉贈親友，提醒兌換期限至2023年12月25日；同步祭出2大好康，包括「私品茶55元全品項32杯下殺57折」及「霜淇淋全品項32支下殺64折」等。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家4大咖啡優惠一次看。

▲▼ 7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11今日於APP推出「7大指定CITY咖啡飲品」優惠。

另，7-11 OPEN POINT APP行動隨時取今（20）日也有「7大指定CITY咖啡飲品」優惠，包括大杯美式咖啡（冰／熱）買8送3、濃萃拿鐵（冰／熱）買8送3、冰黑糖珍珠燕麥奶買8送3、精品美式（冰／熱）買8送3、完熟蘋果氣泡咖啡買2送1、完熟蘋果咖啡買2送1及一顆檸檬青茶買2送1，限同品項、同規格及同價位，但可冰熱互換，兌換期限至9月30日止。

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