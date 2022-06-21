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榴槤控等2年！超狂升級版「金枕頭榴槤X愛文芒果比薩」來了

▲▼必勝客推「榴芒水金金比薩」、「榴槤起司唐揚雞」。（圖／業者提供）

▲必勝客榴槤比薩重磅回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

榴槤控準備衝！曾創下每10秒賣出1顆的「必勝客榴槤比薩」宣布重磅回歸了，這次強勢推出全新升級版「榴芒水金金比薩」，直接把泰國金枕頭榴槤結合台南玉井愛文芒果，再撒上榴槤起司塊，每一口都是超濃榴槤香，加碼再吃超狂「榴槤起司唐揚雞」，即日起搶先開放預購，最快6月28日就能吃到。

必勝客最新「榴芒水金金比薩」來了，這次可是升級後強勢回歸，特意選用當季台南玉井愛文芒果結合泰國金枕頭榴槤，比薩餅皮先是鋪上大塊榴槤果肉，接著淋上滿滿台南愛文芒果醬，最後撒了榴槤起司塊，打造起司與榴槤的罪惡雙倍濃郁口感，即日起搶先開放APP預購，6月28日起就能取貨，7月12日起全門市開賣。

▲▼必勝客推「榴芒水金金比薩」、「榴槤起司唐揚雞」。（圖／業者提供）

▲今年還推出唐揚雞塊搭配榴槤醬、榴槤起司塊等點心選擇。

另，今年更加碼推出點心選擇「榴槤起司唐揚雞」，嚴選大塊去骨雞腿肉製成唐揚雞，現點現炸後，再搭配口感滑順、香氣濃郁的泰國金枕頭榴槤醬及榴槤起司塊，每一口都能吃到肉汁結合榴槤起司香，䅰肯定要嚐鮮，即日起開放APP預購，6月28日起正式開賣。

▲▼漢堡王推「勁濃起士重磅系列漢堡」。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王最新「勁濃起士重磅系列漢堡」開吃。

▲▼漢堡王推「勁濃起士重磅系列漢堡」。（圖／業者提供）

除外，漢堡王近日也推出最新「起士霸王堡」，選用墨西哥微辣黃金起司醬疊上經典美式黃起士片，一堡就能吃到雙起司滋味，牛肉控肯定要吃這顆「勁濃重磅雙牛堡」，漢堡包夾著雙起士、雙層火烤牛肉排，還放了炸培根、美式脆洋蔥增添口感，不僅份量超足，每一口還能吃到起士與火烤牛肉的罪惡滋味。

同步還有「勁濃重磅雙層辣雞堡」、「勁濃重磅雙層烤雞堡」，將火烤牛肉換成雙層酥炸辣雞腿排、雙層火烤去骨雞腿排，滿足不吃牛的速食控，另外還有小份量的「勁濃起士烤牛堡」，通通不能放過，即日起至9月5日限時開賣，提醒特定門市無販售部分品項，請以該店供應為準。

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