民調穩定領先綠白　蔣萬安：不要迷失在民調數字

記者陳家祥／台北報導

根據《東森新媒體ETtoday》最新調查顯示，年底舉行的台北市長大選，代表國民黨參選的立委蔣萬安，不論對上台北市副市長黃珊珊，代表民進黨的衛福部長陳時中或是無任所大使林佳龍，支持度都穩定領先。對此，蔣萬安表示，每天都會有民調，會參考分析，「但是不忘初衷，我們絕對不要迷失在民調起伏的數字」。

▲蔣萬安與市議員候選人合體 。（圖／記者黃克翔攝）



年底舉行的台北市長大選，若由國民黨推出的立委蔣萬安與民進黨的衛福部長陳時中﹑台北市副市長黃珊珊三人競逐，蔣萬安支持度35.5%，黃珊珊支持度28.8%，陳時中支持度25.3%，蔣萬安與黃珊珊支持度差距6.7%，蔣萬安微幅領先；若民進黨推出無任所大使林佳龍對戰蔣萬安與黃珊珊，蔣萬安支持度36.9%，黃珊珊支持度27.7%，林佳龍支持度23.2%，蔣萬安雖然與黃珊珊支持度差距9.2%，但目前看來，蔣萬安仍是小幅領先。

蔣萬安說，每天都會有民調，我們團隊就是作為參考，大家也會分析，我們會放在心上，但是不忘初衷，我們絕對不要迷失在民調起伏的數字。

至於是否擔心民調一直在3成左右徘徊，遲遲未見突破？蔣萬安說，接下來大家會看到我們各項的競選策略，包括具體的施政、政見以及跟議員在各選區緊密合作，提出符合市民需求的政策，也會讓大家看到他在台北市每一個角落。

蔣萬安強調，會持續的跟每一位市民朋友商圈的店家、市場的攤商，還有各領域的意見，領袖來互動溝通請益，「我們會加緊腳步、持續的努力，讓我成為所有市民心中最好的市長候選人」。