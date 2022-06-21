青銀換居政策遭批　蔣萬安反擊柯市府：政策執行好比誰提出更重要

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨拋出青銀換居政策，但台北市長柯文哲認為，新政策大家都會喊，可是執行力是最重要。對此，蔣萬安表示，目前沒有任何人申請，所以顯示台北市政府根本沒有把這個政策當成重點，未來會把這個政策做得更完善，符合民眾的需求，「其實把政策執行好，遠比強調誰先提出來的更重要」。

▲蔣萬安與市議員候選人合體 。（圖／記者黃克翔攝）



蔣萬安說，他推動政策目標是不只讓我們的老年人有更好的居住環境，也要讓年輕人更容易租到金額合理可負擔的房子，所以要創造老年人與年輕人雙贏，需要雙管齊下。

「現在市府，他們的示範計畫規模小，申請狀況不佳，配套措施過於簡化。」蔣萬安說，據他了解，目前沒有任何人申請，所以顯示台北市政府根本沒有把這個政策當成重點。

蔣萬安強調，未來會把這個政策做得更完善，化被動為主動積極溝通，讓政策更符合民眾的需求，而且是擴大普及的辦理，「其實把政策執行好，遠比強調誰先提出來的更重要」。

另外，有意參選台北市長的林佳龍，也拋出「安家基金」的討論，擬讓新婚、結婚生子的家庭總共一個人可以拿到20萬，你覺得有可能嗎？蔣萬安說，他要對外說明清楚相關的財源，政策細部的規劃未來的可行性，這個是要林佳龍來回應。