黃珊珊屢被質疑黨籍問題　蔣萬安：堅定立場就不會被外界質疑

記者陳家祥／台北報導

有意參選台北市長的副市長黃珊珊，近來屢被質疑黨籍、立場問題，21日黃指出，藍營說她是綠的、綠營說她是藍的，自誇已超越藍綠，一定是做對了什麼事。對此，國民黨參選人蔣萬安說，黨籍問題是黃珊珊的專屬問題，自己就是國民黨提名的候選人，沒有選擇黨籍的問題，「只要堅定立場，就不會有被外界質疑的空間」。

▲蔣萬安與市議員候選人合體。（圖／記者黃克翔攝）



蔣萬安21日化身最強母雞，來到台北市議會與議員參選人合照，強調年底要打團體戰，接下來不管在市政議題或是選舉活動，都會有更緊密的合作，「我們就是台北隊，年底就是打一場團體戰來因應年底的選戰」。

針對黃珊珊的黨籍與立場問題，蔣萬安說，這個問題需要去黃珊珊，這是她專屬的問題，自己沒有選擇黨籍的問題，「我就是國民黨提名的候選人，年底我就是代表國民黨參選市長選舉，只要堅定立場，就不會有被外界質疑的空間」。

媒體追問，是否會認為黃珊珊應該要把黨籍問題講清楚？因為有民調指出，好像以無黨籍身分參選，會比批民眾黨戰袍支持度更高？對此，蔣萬安仍重申，這是黃珊珊專屬的問題，自己沒有選擇黨籍的問題。

至於是否會覺得被綠白圍攻？蔣萬安說，他就是國民黨籍的候選人，今天在場的每一位議員，大家都是攜手共同面對年底的選舉，「我們的立場跟態度一直非常堅定，也不會改變」。

另外，國民黨北北基桃的市長參選人也大致底定，未來是否也會北都一起打選戰？蔣萬安說，北北基桃就是首都生活圈，未來在很多政策規劃上面就是連動的生活共同體，所以未來北北基桃在很多市政議題、政策規劃上面，一定是站在區域治理的角度，大家共同討論合作，所以年底的選戰當然也是緊密的結合在一起。

