曾架網站散播「球星不雅影片」　他撞救護車肇逃又拒絕酒測

▲曾經架設色情網站，散播球星不雅影片的余姓男子，因肇事逃逸被警方追捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名救護人員開著救護車，停在中山北路買東西時，遭1輛轎車撞上後照鏡逃逸，救護人員開車尾隨，並請求路邊巡邏的保安警察支援逮人，事後發現這名肇事逃逸的駕駛，就是曾經架設色情網站、散播台灣球星不雅影片的余姓男子。

警方調查，34歲的余姓男子，19日凌晨1時許開車行經中山區林森北路，不慎撞上路邊的民間救護車後照鏡，卻沒有將車停下，直接逃逸，39歲的谷姓救護員發現後立刻攔下余男。

▲曾經架設色情網站，散播球星不雅影片的余姓男子，撞上救護車後照鏡，竟還大膽肇事逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）



余男拉下車窗但拒絕回應，趁綠燈後立刻駕車離開，谷男開著救護車一路尾隨，路上還請求巡邏警員協助追捕，最後在大同區將人攔下，余男拒絕酒測，警方依規定開出罰單。

據了解，肇事的余姓男子，曾經在2017年間涉嫌散佈台新夢想家球員譚傑龍等人的不雅影片，還成立2個色情網站供人瀏覽，甚至持影片恐嚇球星的UBA大專籃球聯賽前經紀人劉維霖。

當時球星向警方報案，警方查出被害不只1人，但余姓男子到案後表示，並非設局偷拍，是由其他管道取得，影片來源也是另名男子透過交換取得影片，再把影片放上網路販售牟利。