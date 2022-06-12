苗栗婦突癱軟無意識　警車當救護車6分鐘衝醫院

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣竹南警方前接獲報案，民眾在家失去意識，附近救護車均已派遣出去，等待救護車恐延誤就醫，巡邏車權當救護車，沿路開啟警示燈及鳴笛，緊急載送該婦人就醫，6分鐘即抵達醫院，婦人接受醫師診治後，已平安返家休息。

▲婦人在家中失去意識，等不及救護車，警車充當救護車將婦人緊急送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣警察局竹南分局中港海口派出所警員郭秉浤、易靈於111年6月9日20時24分接獲民眾報案稱，位於竹南鎮竹興里有長者身體不適，需緊急救助之案件，員警們立即趕赴現場。

員警到場後了解，原來該婦人已逾6旬，不明原因突感身體不適，漸漸失去意識，家人們均著急萬分，趕緊報案求助，然而當時就近的救護車均已派遣出去，若要等位置較遠的救護車抵達現場，恐需耗費更多時間，員警見婦人癱軟無力、沒有反應，擔心婦人會有生命危險，等待救護車恐會延誤救治時機，遂立即與家屬一同將婦人抬上巡邏車，駕駛巡邏車沿路開啟警示燈及鳴笛，緊急載送該婦人前往頭份市為恭醫院就醫，6分鐘即抵達醫院，所幸婦人接受醫師診治後，身體逐漸恢復正常，已平安返家休息。

▲▼警車沿途鳴警報花6分鐘從竹南到達頭份為恭醫院。（圖／記者蔡文淵翻攝）

