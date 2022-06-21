議員氣炸！黃珊珊未到議會報告行政不中立　稱「副市長不列委員會備詢」

▲台北市副市長黃珊珊21日上午9時出席防災士培訓活動，未到台北市議會備詢。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

被視為台北市長柯文哲接班人的台北市副市長黃珊珊陷入「行政不中立」質疑，台北市議會21日召開市府違反行政中立專案報告，但黃珊珊本人並未出席，選擇參與消防局行程，引發在場議員不滿。黃珊珊21日上午說明，副市長不屬於部門主管，從以前至今都不列委員會備詢。

國民黨台北市議員王欣儀日前質疑，黃珊珊近期濫用行政資源，以「母雞」身份帶民眾黨台北市議員參選人陳思宇、黃瀞瑩「假考察真拜票」，並要求進行專案報告，邀請黃珊珊到議會財建委員會做說明。

▲台北市議會財建委員會召開「台北市政府違反行政中立」專案報告，台北市副市長黃珊珊未出席，辦公室人員也未派代理人到場，引發現場議員不滿。（圖／記者袁茵攝）

台北市議會財建委員會21日上午9時30分召開「台北市政府違反行政中立」專案報告，同時也邀請黃珊珊到場說明；但黃珊珊辦公室前一晚（20日）就在媒體群組公告，黃珊珊21日早上9時到10時要參與防災士培訓活動，並於活動中進行致詞與聯訪，由於時間重疊，代表黃珊珊本人不會親自到財建委員會。

被問到為什麼沒到議會回應「行政不中立」質疑，黃珊珊21日上午受訪時表示，在公共場所舉辦相關活動時，都會通知當地負責人，但當地負責人會不會再通知其他人、有無公告在相關場域內，這點他們沒辦法控制，「候選人到現場，我們也不能說『你不能在場』。」

黃珊珊提及，自己常常在菜市場碰到其他候選人，這也是很正常的事情，沒有特別獨厚什麼人，歡迎大家一起關心市政建設；副市長不屬於部門主管，從以前至今副市長都不列委員會備詢，這已經有向議會說明，並且有正式公函。

最後，黃珊珊強調，相關事情她會謹守分際、做好該做的事，她有很多業務要到現場參與，如果現場是公開活動，歡迎現任議員、參選人和一般市民朋友一同關心市政建設。