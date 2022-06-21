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自認超越藍綠！黃珊珊：藍營說我綠、綠營說我藍　一定是我做對了什麼事

▲▼台北市副市長黃珊珊出席防災士培訓活動。（圖／台北市政府提供）

▲台北市副市長黃珊珊出席防災士培訓活動。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

距離2022台北市長選戰剩下不到半年時間，被視為台北市長柯文哲接班人的台北市副市長黃珊珊，近日被國民黨台北市議員質疑行政不中立，台北市議員王鴻薇20日更批評，黃珊珊未必是綠營側翼，但一定是「綠友友」。對此，黃珊珊21日回應，藍營說她是綠的、綠營說她是藍的，「我們可能真的已超越藍綠，一定是我做對了什麼事吧。」

黃珊珊21日上午出席防災士培訓活動，被問到近期被國民黨攻擊是「綠友友」等議題，黃珊珊表示，藍營拚命說她是綠的，綠營拚命說她是藍營，「我們可能真的已經超越藍綠，一定是我做對了什麼事。」大家各自有各自的立場，「但我覺得市民仍會看你過去做過什麼事。」

另外，關於黃珊珊近期在籌備8月底的城市博覽會，媒體詢問是否會持續坐在市政崗位上？黃珊珊提及，台北市大約在8月底會籌辦城市博覽會，就像是基隆市近期有城市博覽會，這也是一樣的性質。

黃珊珊指出，2023年台北市要辦台灣燈會，過去新竹要辦台灣燈會時，也有先舉辦一個城市博覽會，算是一種「前置展」，希望台北市要舉辦台灣燈會前，讓民眾進到這個城市裡面，一起看看台北市的過去、現在和未來，且台北市屬於台灣首都，相當的重要，大約7月份就會有活動說明博覽會方向，「我覺得這是台北市的盛事，不是我個人的事，是這個城市的共同驕傲與光榮，希望大家一起參與。」

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