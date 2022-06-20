機車被撞倒！他見字條火速加LINE「連拋2問題」　全場讚爆：好溫馨

▲車上留著字條。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

後箱被撞歪！一名男網友發文表示，他日前牽車時，發現自己的後箱歪歪的，仔細一看才發現上頭黏著字條，原來是外送員送餐時，不慎撞到他的車，而對方也很願意賠償。看到字條後，他立刻加LINE詢問細節，而對話曝光後，就讓大票網友狂讚「雙方都是好人」、「有點溫暖」。

男網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到他日前要出門買東西吃時，發現機車後箱歪歪的，結果仔細看了一下，便發現車上被黏了張字條。字條上寫道，「您好，大約7點來這邊外送不小心撞到您的檔車，若有什麼問題，我會盡力負責，這我的電話，如果您方便，我可以跟您面交賠償金，造成你的不便，真的非常不好意思。」

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看到這張字條，原PO不禁直呼，「感動這社會還是有這些少數有責任心的人肯負責！」他也加入對方LINE了解細節。從對話截圖可見，原PO詢問自己的車子是哪裡被撞到、是否有倒地；外送員則是頻頻道歉，並說明車子是往右倒在另台車上，並沒有摔到地板，「真的很抱歉」，也願意賠錢。

▲原PO關心對方。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

得知自己車子沒什麼大問題後，原PO便關心對方「啊你人沒事吧？」「啊你的車咧？」同時表示自己只是想確認車子有沒有倒，他自己找人處理一下即可，「以後小心點就好，這邊巷弄很小，很多車。」事後他則表示，現在錢難賺，既然他的車沒有倒地，也沒什麼好追究了。

貼文曝光後，底下網友紛紛大讚，「他很誠實，你也超優的」、「您人真好，那位外送員家教也不錯」、「責任感外送員+暖男苦主！這什麼神仙組合」、「能互相體諒的人真的很暖心」、「大家生活都不容易，一個是有肩膀的人，遇到一個有同理心的人！這社會最美好的模範」、「好溫馨，車主人也好好，外送員也很誠實，好人一生平安」、「好人遇到好人，好溫馨的結局」。

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