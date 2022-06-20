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機台放「乖乖」！他被列5S缺失...傻眼：還有老闆不知這傳說？

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▲網友在機台放「乖乖」，被列5S缺失。（圖／翻攝自爆廢公社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

乖乖餅乾系列是不少人愛吃的熱門零食之一，尤其「綠色乖乖」是科技業的鎮機之寶，只要放在電腦或主機上放上一包，就能讓電腦「乖乖」運作不出包，這個特殊的「都市傳說」曾被BBC報導過。不過一名網友表示，他在電腦上放了一包「乖乖」後，卻被老闆拍照列為5S缺失，引發網友熱議，笑言「老闆居然不知道，下次擺紅色的。」

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文訴苦，表示6年前自己在機台上放了一包綠色乖乖，結果被拍照列為5S缺失（整理、整頓、清掃、清潔、素養），他無奈表示，「老闆不懂為什麼要把食物貼在機台上面，我想問問各位勞工們，還有哪些老闆不懂這些傳說？」

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▲原PO無奈，老闆不懂乖乖都市傳說。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO無奈，老闆不懂乖乖都市傳說。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，隨即引發網友熱議，「這都市傳說都紅到國外了，老闆身為台灣人居然不懂」、「你讓機器不明原因停機三天，老闆就知道為什麼要放了」、「這就是為什麼乖乖餅乾一直屹立不搖」、「我也黏了一包在影印機上，從此一帆風順」，還有網友幽默表示，「下次擺紅色的乖乖（代表電腦亮紅燈，即故障之意），看老闆會不會信」、「下次擺老闆頭上哈哈哈」、「紅色乖乖擺起來嚇嚇他」。

還有網友分享，除了綠色乖乖餅乾，也可以擺放綠色的乖乖軟糖，若是擔心零食被老鼠咬，還可以放綠色的衛生棉，而這個都市傳說不僅流傳於一般業界，網友還分享，「在台積電早早就出綠色乖乖專用包，不擺算缺失過期廠務會翻臉。」

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