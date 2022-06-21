早餐店闆娘怒了　掛布條喊話「18歲以上人類」注意：請勿叫阿姨

▲老闆自製布條 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

早上到早餐店點餐時，常常聽到阿姨熱情喊著「帥哥、美女」，讓不少人開心不已，不過大家都如何稱呼老闆娘呢？一名男網友到早餐店點餐，順口說了「阿姨，我一樣一個洋蔥燻雞厚片和一杯大冰奶」，卻沒有人回應，一旁的客人提醒他看布條，他才恍然大悟，原來自己說錯話了。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，早上一如既往到早餐店點餐，很順口叫了聲「阿姨，我一樣一個洋蔥燻雞厚片和一杯大冰奶」，但卻沒有人搭理他，旁邊的客人指著門口上的布條提醒他，他邊納悶布條何時換了，一邊抬頭看見上頭寫道，「為維護點餐品質，18歲以上人類，請勿叫闆娘阿姨」。

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原PO看到後笑了一聲，立刻改口「漂亮的老闆娘，我要一個洋蔥燻雞厚片和一杯大冰奶」，老闆娘看了他一眼淡淡回話「那個布條就是為你做的」，原PO嚇得暗自祈禱，希望餐點不會被加料。

貼文曝光後，網友們笑翻，「買東西叫老闆不就好了，為什麼一定要叫人家阿姨或叔」、「美麗老闆娘為了你花錢做布條、你該感到榮幸」、「管他幾歲，一律叫姐或妹妹，生菜多跟肉特別厚」、「女生一律叫姐姐就對了」、「這老闆娘太可愛了」、「叫漂亮的大姐姐送荷包蛋」、「全部叫美女就沒事了」。

▼原PO分享闆娘原本掛得布條。（圖／翻攝自FB爆廢公社）