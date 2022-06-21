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又見假投資真詐財　學甲警銀聯手阻詐近32萬元

▲郭姓男子遭投資真詐財，台南市警學甲分局警銀合作聯手成功阻詐近32萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲郭姓男子遭投資真詐財，台南市警學甲分局警銀合作聯手成功阻詐近32萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警學甲警分局20日上午10時許，接獲學甲區農會頂洲分部李姓主任通報，表示有位郭姓民眾欲請行員協助匯款，李主任見郭民神情有異，即通報頂洲派出所員警到場協助查處，及時成功阻詐近32萬元。

警方到場了解，郭姓男子表示，他使用交友軟體與人聊天後，加入自稱投資LINE群組，後郭男向其表示有投資意願，詐騙集團即給予一投資網站網址，並請郭男至該網站申請帳號，等帳號申請完後，請郭男匯款新台幣31萬9560元。

▲郭姓男子遭投資真詐財，台南市警學甲分局警銀合作聯手成功阻詐近32萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭男不疑有他，前往學甲區農會頂洲分部欲匯款時，因學甲警分局平日與金融機構建立阻詐防線，學甲分局甫指派副分局長張俊雄於6月17日至該分部加強宣導防詐觀念與重點，並請行員幫忙加強關懷提問。

▲郭姓男子遭投資真詐財，台南市警學甲分局警銀合作聯手成功阻詐近32萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該分部主任李月霞也非常熱心，察覺有異立即通報學甲警分局頂洲所所長廖聰順前往協助。經廖所長、副所長吳聰連到場後，向郭男分析該詐騙手法詳加勸阻，解釋其為詐騙集團常用之假投資手法，即時制止被害人遭詐損失。

警方指出，詐騙集團現多以在社群軟體成立投資股票、線上博弈、電商等群組，再以亂槍打鳥方式將民眾拉近群組內，以話術營造獲利情境，吸引民眾注意，於民眾尚未完全相信前，以小利引誘民眾小額投資，取信其為真實投資，再要求其大額匯款投資，當民眾無法取回獲利金額後，始知受騙。

▲郭姓男子遭投資真詐財，台南市警學甲分局警銀合作聯手成功阻詐近32萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警分局長蔡宗昌表示，民眾因投機取巧，想以小搏大、短期獲利的心理，遭詐騙集團用來詐取財物，甚或要求民眾提供存款帳簿、金融卡等供其使用，民眾不僅成為詐欺被害者，亦可能成為人頭帳戶，不可不慎。蔡分局長呼籲民眾如有接獲類似「保證獲利」、「穩賺不賠」等案類手法等訊息，應提高警覺主動查證，如有任何疑問可直接電洽當地派出所或撥打165反詐騙專線、110報案專線諮詢，以免財產蒙受損失。

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