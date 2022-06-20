陳時中解隔快篩陽居家上班「是謹慎」　羅一鈞：企業無需比照

記者蕭筠／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6月12日快篩陽確診，經過7天的居家照護，今（20）日雖為解隔日卻因自主快篩陽，且仍有稍微咳嗽症狀，故採高規格防疫決定不出席記者會。針對詢問有主管機關、公司行號復工也快篩陽該如何？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，「企業無須拿特例作通案適用。」強調陳時中是因較為謹慎，才決定不出席公開活動及公共場合。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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針對7天解隔仍快篩陽是否可以外出，羅一鈞指出，快篩陽性是代表少部分民眾在確診第7天可能仍會驗到殘餘病毒，並舉例先前國外有研究顯示，新加坡確診5天以上已培養不出活病毒，而在其他國家研究則是7天以上還會驗出活病毒的機率小於10%，平均大概5%，因次國內才會採取確診7天天後加上7天自主建康管理，以防範少數帶有傳染力情形，但「單一快篩陽性無法區分活病毒還是死病毒，大部分情形代表病毒的屍體或殘骸能被檢測到。」

羅一鈞也指出，陳時中解隔快篩陽仍決定不出席記者會是較為謹慎，「因為在記者會還是有很多記者在現場，公開場合難免可能有無法避免的近距離接觸，比如媒體不清楚跑過來堵訪或近距離詢問問題，才選擇暫時不出席公開活動公共場合，屬於自我要求不適用在解隔條件或自主健康管理規範要求中。」

羅一鈞強調，企業無需拿特例當作通案適用，「規定滿7天不須快篩， 若快篩陽或快篩陰不影響後7天的管理措施，可以外出可以工作，因為台灣已認定7天以上不具有傳染力，個人要額外自我要求在不違反規定前提下可以被接受的。」