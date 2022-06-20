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蔣萬安批指揮中心不及格　「沒有共存只有放生、沒有整備只有僥倖」

▲蔣萬安。（資料照／記者宋良義 攝）

▲蔣萬安。（資料照／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對蔡政府今年防疫表現，國民黨2022台北市長參選人蔣萬安強調「成績絕對不及格」，簡單來說，就是沒有共存只有放生、沒有整備只有僥倖。對於選戰，蔣萬安說，未來其他政黨提名誰，他都不預設立場，最終目標是讓自己成為大家心中最好的候選人；蔣也強調，非常有信心選贏。

蔣萬安20日接受媒體人黃暐瀚廣播專訪；被問及給中央流行疫情指揮中心的防疫表現打幾分，蔣強調，今年成績絕對不及格，總結來說，政府這次防疫工作政治凌駕專業、宣傳優於防疫。

蔣萬安進一步指出，今年4月時，總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌講「新台灣模式」，目標重症輕零，但有重症輕零嗎？而後續防疫整備上，快篩試劑、兒童疫苗、口服藥物也都沒準備好。蔣萬安批評，簡單來說，是沒有共存只有放生、沒有整備只有僥倖。

蔣萬安說，去年守住疫情是因為民眾給衛福部長陳時中或指揮中心很大的信任，願意配合，但政府懷著這樣的僥倖心態，什麼防疫物資都未準備好就說要轉換成共存，造成今天確診致死率高達萬分之十三，高於紐西蘭、南韓，且兒童轉中重症併發腦炎比例也很高，然而指揮中心說唯一辦法就是不要確診，「這是時麼樣的態度，讓民眾聽了作何感想」。

蔣萬安又指，指揮中心這次跟地方不同調，包括停課標準、設置兒童施打站、開設專責病房等，都未做好溝通，讓很多防疫政策淹沒在中央地方政治口水裡，對民眾來說都不利。

談及若民進黨籍對手是陳時中，蔣萬安說，只要陳當指揮官，自己在立法院衛環委員會一定強力監督；但未來其他政黨提名誰，「我都不預設立場」就是自己做好萬全準備、提出市政願景、爭取市民最大認同，把自己當成市民心中第一順位最好的市長候選人，「這就是我的目標」。

黃暐瀚隨即追問最新民調中，蔣萬安與黃珊珊差距變小，甚至若民進黨派出前交通部長林佳龍時，更被黃微幅領先一事。蔣萬安說，民調會依不同時間、不同調查機構做的民調而結果不同；團隊都會對民調進行討論、分析，都會放在心上，但不會忘記初衷，也不會受到民調高低影響，造成父子騎驢，最重要就是保持選戰節奏，不要迷失在民調起伏當中。

蔣萬安表示，選舉還有五個多月，起跑領先不一定最先抵達終點，要採好腳步維持住，對他來講就是衝刺到終點，怎麼樣得到民眾認同，讓自己成為大家心中最好的候選人，才是自己的選戰策略。對於有無信心選贏，蔣萬安強調，「有信心，非常有信心，當然有信心」。

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