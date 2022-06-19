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台東醫院及長照機構禁探病再延　長者及醫事人員開放施打第4劑

▲台東縣18日新增609例新冠確診，累計確診人數達26390人。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣18日新增609例新冠確診，累計確診人數達26390人。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣18日新增609名確診者，543名民眾戶籍或居住地分在台東、66名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案26390人、居隔者1521人。截至6/17下午16點為止，住院收治人數為71人、加強版集中檢疫所為42人、居家照護現管人數有3980人。

縣府表示，目前台東確診個案雖然大多為輕症患者，但為了保護抵抗力較弱的長者及避免病患染疫造成重症或死亡，所以持續延長醫院及長照機構禁探病探視至7月20日止，如有例外情況需取得醫療院所或機構評估同意。

▲台東縣18日新增609例新冠確診，累計確診人數達26390人。（圖／台東縣政府提供，下同）

醫院及長照機構禁止探病再延長至7月20日。

台東疫情這幾天趨緩，縣長饒慶鈴感謝鄉親一起努力抗疫，也請大家持續戴好口罩、完整接種疫苗，持續抗疫不鬆懈，並提醒65歲以上長者（含55歲以上原住民長輩）6／30前至醫療院所施打任1劑疫苗，均可獲得最高500元衛教品及2劑家用快篩試劑。

醫療院所、衛生所接種時間請參考台東縣衛生局官網(https://www.ttshb.gov.tw/ )公告。65歲以上長者抵抗力較弱、第1類醫事人員因工作面對較高的染疫風險，均已開放接種第4劑，請鄉親注意。

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