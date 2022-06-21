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恩恩案81分鐘錄音檔曝光　她喊：聽完就知道為何侯友宜不肯公開

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者皮心瑀／新北報導

中和2歲男童恩恩染疫病逝，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相卻受阻，如今音檔遭媒體曝光，媒體人王時齊表示，「聽完就知道為什麼侯友宜說什麼都不肯公開錄音檔了」。

2歲男童恩恩4月染疫病逝，恩恩爸爸質疑當時政府連絡過程有瑕疵，因此錯過了黃金救治時間，希望能得到錄音檔，其中橫向聯絡的部分，因恩恩爸爸並非通話當事人，新北市府礙於政府資訊公開法第18條無法調閱、聆聽，而今檔案流出，發現消防局因新北市府要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」無法派車，但當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩不能及時送醫，過程中衛生所人員態度輕率，甚至笑出聲。

王時齊批評，新北獨創的送醫救護流程堪稱史上最複雜，複雜也就算了，衛生局還找不到人接電話，好不容易找到人了講半天，之後卻說「欸那個我在忙換別人來接電話哦～」然後還要黑一下1922，「聽完就知道為什麼侯友宜說甚麼都不肯公開錄音檔了」，因為新北政府根本死廢，政績都是演的。

對於爭議，新北市長侯友宜回應，新北相關執行單位當時就是按照中央既定制度在執行任務，事發後也將當時的處理流程和時序送交中央，中央的答覆是「沒有延誤就醫」。他也提到，新北每天處理的案件都非常多，希望每個案子都能圓滿達成 。

衛生局方面，稍早也發出聲明，強調所有資料證據，都已經送交司法單位，呼籲有心人士勿過度放大解讀、惡意曲解同仁通話中語氣，抹煞同仁的努力與付出。

▼▼▼新北市衛生局聲明如下▼▼▼

一、所有資料證據，包括錄音檔案在內，都已經送交司法單位。只要偵辦需要，所有人都會接受調查，沒有例外。

二、我們是依照「當時」中央的相關規定執行，也在事情發生後，將當時的處理流程和時序，送交中央，中央的公開答覆是「沒有延誤就醫」。

三、中央疫情指揮中心成立了兩年多來，交付全國地方衛生局須依照中央指引配合執行辦理各項防疫工作，新北市衛生局設置有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼等多線電話，提供各防疫單位橫向聯繫管道。

四、4/14當天新北市確診360人、居隔人數高達1萬多人是全國最多，依據當時中央防疫規範，針對確診者及接觸者的處置有諸多繁瑣流程，包括確診者收治、疫調、匡列，接觸者居隔管理、採檢，每一個個案、居隔者都要由衛生局、衛生所人員透過電話反覆聯繋多次，當時衛生局、衛生所每天電話量暴增，每一位同仁都在工作崗位上努力認真協助每一通民眾來電的需求。

五、若進線通報為快篩陽或確診個案，處理同仁都需先在中央法定傳染病系統輸入個資以核對是否為確診或隔離個案，以便後續依傳染病防治法規定進行處理。4/14晚間衛生局同仁接獲消防局來電通報，主動詢問個案狀況得知有出現紫斑症狀，立即連絡雙和醫院調度專責病床安排收治，醫院回覆可收案便立即通知家屬及119送醫。

六、再次呼籲外界、有心政論人士及部份參選人勿過度放大解讀、惡意曲解同仁通話中語氣，抹煞同仁的努力與付出。

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關鍵字：

恩恩侯友宜新北

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