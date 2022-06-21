馬斯克兒子「變性＋改名」！　改從母姓與父親斷絕關係

▲馬斯克的18歲兒子變性並且改從母姓。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

世界首富馬斯克（Elon Musk）的18歲兒子賽維爾·亞歷山大·馬斯克（Xavier Alexander Musk）日前變性，並且向法院提出性別與姓名更改的申請，藉此與親生父親斷絕關係。根據消息透露，賽維爾將改名為薇薇安·詹娜·威爾遜（Vivian Jenna Wilson）。

根據《路透社》報導，本名為賽維爾的馬斯克兒子4月份以「性別認同」、「已不再和生父生活，同時不希望與其再有任何形式的關係」等理由，向洛杉磯高等法院提出申請，將姓名更改為薇薇安，並將性別更改為女性。改名後的「薇薇安」則從母姓。

薇薇安在提出申請前剛滿18歲，也就是加州法定年齡，也就是說她在成年後不久隨即提出申請。薇薇安的母親賈斯汀·威爾遜2000年與馬斯克結婚，不過兩人2008年便離婚。

儘管報導中並未提及薇薇安與馬斯克的關係現況，也未提到她是否是因為與父親決裂才會提出申請，不過馬斯克曾被指控「仇視變性人」。馬斯克的代表律師與特斯拉直到20日都沒有就這項消息發表回應。

馬斯克一共有7個孩子，分別是與賈斯汀·威爾遜所生的格里芬（Griffin）、薇薇安（ Vivian）、凱（Kai）、薩可遜（Saxon）、達米安（Damian），以及和歌手女友Grimes生的「X Æ A-12X Musk」、「Exa Dark Sideræl Musk」，後兩者都曾經因為名字奇特而引發熱議。

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