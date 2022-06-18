SpaceX員工「寫公開信」批評馬斯克！　至少5人遭開除

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）創辦太空探索科技公司（SpaceX）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

有內部消息指出，全球首富馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索科技公司（SpaceX）有至少5名員工，因「寫公開信批評馬斯克」遭開除。這封公開信中除了希望SpaceX可以跟馬斯克個人品牌脫鉤外，還希望高層能讓企業文化更有包容性。

根據《紐約時報》報導，SpaceX內部消息人士透露，有至少5名員工因撰寫公開信批評馬斯克遭開除；SpaceX總裁蕭特威爾（GwynneShotwell）在電郵中表示，公司確實已調查並開除了與這封信有關的多名員工，主要解雇原因是「他們要求部分員工簽署了違反自己觀點的公開信，這讓員工們感到不舒服、害怕、被欺凌或憤怒」。

《路透社》報導指出，這封題為「致SpaceX高層」的公開信中，認為馬斯克對SpaceX來說是「分心且尷尬」的，而信中也向管理階層提出三點要求，包含「SpaceX必須迅速明確地與馬斯克的個人品牌區隔開來」、「所有領導階層必須平等地承擔責任，讓SpaceX成為每個人都能盡興工作的地方」、「應該定義出所有不能接受的行為，並做一致處置」。

一名不願具名的知情人士透露，這封批評公開信是公司員工在幾個星期前撰寫的，並以附件的形式分享在公司數千名員工使用的內部聊天程式「士氣加油站」（Morale Boosters）中。