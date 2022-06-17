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馬斯克首次和推特員工對話「就喊裁員」　內部炸出怨氣開罵了

▲▼ 特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）有意收購推特，近日更首度與推特員工親自對話。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

全球首富馬斯克（Elon Musk）於16日首度與社交媒體推特（Twitter）的員工對話，表達了他認為推特可能需要裁員與投放廣告等方面的看法，但對於有意以440億美元收購推特一事，幾乎沒有提到任何新細節。據了解，推特員工邊聽邊在公司內部頻道上抱怨，認為馬斯克沒給出什麼有用的答案。

根據路透報導，馬斯克16日在視訊通話會議上遲到了10分鐘，這是一場由推特高級主管主持的自由提問並答覆的會議。馬斯克當天提及關於外星人和其他太空文明存在的思考，以及他認為推特應要有助於「文明與意識」。

路透聽到的會議音檔中，馬斯克向推特表示，希望將推特的2.29億用戶增加到至少10億用戶數，並一改過去「推特不應提供廣告服務」的說法，宣稱廣告對公司而言仍然很重要，「我認為廣告對推特來說非常重要，我並不反對廣告。我可能會跟廣告商說，『嘿，讓我們確保廣告盡可能有趣一點吧』。」

▲▼馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購社群媒體平台推特。（圖／路透）

▲馬斯克認為推特可能需要裁員，以平衡收支。（圖／路透）

原本外界預期馬斯克會在首次會議上向推特員工提供保證，但他沒有透露交易的最新情況。他重申，自己還在努力更瞭解推特上的機器人與假帳號，這是他最大的擔憂。當被問到是否可能裁員時，馬斯克表示，確實需要合理地安排員工人數與支出，「現在，成本超出了收入。」並補充，「任何…具重要貢獻者應該沒什麼好擔心的。」

報導指出，許多推特員工在開會時透過內部Slack頻道發布迷因圖，抱怨馬斯克對企業願景和員工薪水方面沒有給出有用的答案，還在Slack頻道上要求主持人逼問馬斯克對遠距工作的看法，因為目前推特允許員工相對自由地可以遠距或在辦公室工作。馬斯克說他願意為推特破例，雖然他強烈傾向於支持進辦公室，「但如果有人特別優秀，那遠距工作也是可接受的。」

▲▼馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購社群媒體平台推特。（圖／路透）

▲馬斯克表示，只要不違法，他支持用戶在推特發表「離譜言論」。（圖／路透）

對於馬斯克可能接管推特的計畫，有部分外界人士憂慮內容政策恐會過度放寬，但馬斯克說，他認為用戶應該被允許在推特上發表「很扯」的事情，只要內容沒有違法。一名參與視訊對話的消息人士透露，馬斯克當天穿著白色襯衫，好像是坐在廚房開會，問答部分結束後，馬斯克關掉鏡頭時，頭像是用兩隻手比出數字69的形狀，顯然指的是一種性愛姿勢。

當天下午美股交易中，推特股價下跌1.5％，特斯拉則下跌超過9％。

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