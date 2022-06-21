她南韓街頭巧遇「真•國際巨星」　超扯陣容羨煞全網：我一定會哭

記者黃翊婷／綜合報導

好萊塢影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）日前為主演電影《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun：Maverick）飛往南韓宣傳。一名在南韓生活的交換生昨日（20日）於網路PO文分享，19日在街上閒晃時看到有人群聚集，以為是某個偶像的見面會，湊近一看不得了，竟然是湯姆克魯斯，還有《捍衛戰士：獨行俠》的其他演員，「真的差點哭出來，超級開心，能夠遇到他的機率該有多小！」

▲原PO在南韓巧遇湯姆克魯斯。（圖／翻攝自Dcard，下同）

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原PO在「Dcard」的文章中提到，因為本身不是追星族，根本不知道湯姆克魯斯正在南韓宣傳新電影，原本只是想出去走走逛逛，結果走到奧林匹克公園時，發現附近有人群聚集，以為是某個偶像的見面會，好奇湊近一看，「不得了，太扯了，是湯姆克魯斯！真的差點哭出來，超級開心，能夠遇到他的機率該有多小！」事後才知道那是《捍衛戰士：獨行俠》的首映會宣傳，現場也有其他演員，讓她超級驚喜，「過了一天還是不敢置信怎麼會遇到他們。」

其他網友看完文章，也紛紛留言表示羨慕，「真的是國際巨星，好扯，我哪天在路上遇到湯姆克魯斯一定激動到泛淚」、「這真的太猛了，瘋掉」、「我會直接暈倒」、「是真•國際巨星」、「而且還有其他演員！都長得好帥，原PO超幸運」、「這輩子值得了」、「太扯了，試問在韓國遇到湯姆克魯斯的機率有多大」。

▼▲現場還有其他演員，讓網友們忍不住直呼羨慕。

據了解，湯姆克魯斯是搭乘專機在17日下午4點半左右抵達南韓，他穿著一身休閒服走出金浦機場，立刻受到大批粉絲尖叫歡迎，他帶著燦爛笑容揮手打招呼，因為管制線拉得很長，為了讓大家都能拍到照片，還特地走得很緩慢，並比出YA、手指愛心等POSE，看到保鑣擋住粉絲的鏡頭，甚至請對方稍微讓開，確保大家都能拍個夠，對於想和他說話或自拍的要求也來者不拒，十分親民。

▼▲湯姆克魯斯17日抵達金浦機場時，熱情與現場粉絲打招呼。（圖／CFP）

不過，因為當日還有其他行程，湯姆克魯斯僅在機場停留7、8分鐘，準備搭車離開時仍不停揮手回應粉絲，好不容易終於關門上車，又打開車窗繼續跟大家揮手，相當熱情。許多在場等候的韓媒全程直擊，都大讚湯姆克魯斯親和力十足，「果然是最棒的粉絲服務」、「他展現了始終不變的粉絲服務洗禮」。

其實，這已經是湯姆克魯斯第10次到訪南韓，上一次是2018年參加《不可能的任務：全面瓦解》（Mission: Impossible – Fallout）宣傳活動，距今將近4年。他這回在韓國停留時間不長，目前公開的行程包括19日戶外紅毯、20日記者會，電影《捍衛戰士：獨行俠》則將在22日於南韓上映。