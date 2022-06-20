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《捍衛戰士》再現！南韓隔5年公開匿蹤戰機軍演　力抗北韓軍事挑釁

▲▼南韓空軍今年3月出動28架F-35A匿蹤戰機集結在跑道進行「大象漫步」。（圖／南韓國防部）

▲南韓空軍今年3月出動28架F-35A匿蹤戰機集結在跑道進行「大象漫步」。（圖／南韓國防部）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從今年起多次試射各種導彈、甚至計畫進行第7次核試驗，面對北韓不斷提高軍事威脅的層級，南韓在尹錫悅政府正式上台後，決定以「強硬手段」對付，今（20）日起更正式啟動包括F-35A匿蹤戰機在內等共70多架飛機進行空中訓練，假設空域遭敵方大規模入侵。

根據韓媒《朝鮮日報》，此次訓練被稱為「翱翔之鷹」（Soaring Eagle），從20至24日由第29戰術開發訓練飛行戰隊在忠清北道清州市空軍基地舉行，為南韓軍方睽違5年首度對外公開實施的空軍演習，參加軍演機種包括戰機F-35A、F-15K、F-16、KF-16、FA-50、F-4E、F-5，以及輕型攻擊機KA-1、空中預警機E-737、運輸機CN-235等共70多架飛機，以及200多名作戰人員。

此次南韓空軍作戰訓練假設當領空遭到敵方大規模入侵時，空軍戰鬥機駕駛如何做出應對，以此磨練戰鬥技巧，尤其此次訓練整合運用第4代戰機（F-15K等）與第5代戰機（F-35A等匿蹤戰機），檢驗如何統整分配其中的戰術運用。

據悉，南韓空軍「翱翔之鷹」軍演從2008年起每年實施2次，不過2018年因適逢文在寅政府與北韓當局破冰達成和平對話，因此才決定不對外公開空軍軍演，引發外界質疑文在政府是否只會看北韓眼色做事。

加入此次空軍軍演的第29戰隊隊長李哲宇（이철우，音譯）上校表示，盼能透過此次軍演，提升空軍快速應對敵方軍事挑釁的作戰能力，同時檢驗對於高度威脅目標的精準打擊能力，以實戰訓練維持完美的領空防衛態勢。

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