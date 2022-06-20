日本擬邀韓、紐、澳元首召開會談　《讀賣》：討論共同應對中國威脅

▲岸田文雄邀南韓尹錫悅、澳洲艾班尼斯、紐西蘭阿爾登一同召開4國會談。（圖／路透／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日媒《讀賣新聞》今（20）日指出，日本政府有意於月底首相岸田文雄受邀前往西班牙出席北約組織（NATO）峰會的同時，邀請南韓、澳洲、紐西蘭等其他北約組織在印太地區的夥伴國元首，與日本一同召開4國會談，討論如何應對中國在印太地區產生的威脅、表示反對中國單方面改變南海與東海的現狀。

根據南韓《韓聯社》，南韓總統辦公室關係人士20日向現場記者透露，確實從日本政府收到於北約組織召開峰會的期間舉行日、韓、紐、澳4國會談的提案，目前正在交由國家安保室研擬可行方案。

此次於29至30日在西班牙召開的北約組織峰會中，除了原本的30個會員國元首出席以外，南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄、澳洲新任總理艾班尼斯、紐西蘭總理阿爾登也以夥伴國元首的身份受邀出席。

《讀賣新聞》指出，日本有意號召南韓、澳洲、紐西蘭等北約組織在印太地區的夥伴國，在此次北約峰會時召開4國會談，在維持「自由且開放的印太地區」目的下，討論如何維持4國合作，牽制中國在海洋戰略上產生的威脅，表現出反對中國試圖單方面改變東海、南海現狀的意志，同時在北約成員國協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵之際，提高國際社會對於亞洲局勢的關注。

針對日媒報導，日本內閣官房副長官磯崎仁彥於20日記者會表示現階段還未做出任何決定；不過南韓《韓聯社》已於20日下午的報導中指出，南韓方已從日本政府收到召開日、韓、澳、紐4國峰會的提案。

至於此次北約峰會時是否有機會舉辦日韓兩國元首會談？日本政府高層關係人士先前曾表示，目前時機點尚未成熟，因為日本目前仍未看見南韓在二戰慰安婦、朝鮮籍非法徵用勞工之法案判決上看見明顯的態度轉變。

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