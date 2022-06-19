俄羅斯報復限制出口惰性氣體　CNN：南韓半導體業首當其衝

▲俄羅斯限制惰性氣體出口，恐重創南韓半導體產業鏈，圖為三星電子總部展示的半導體晶圓。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

俄軍從今年2月底向烏克蘭發動「特殊軍事行動」後，便遭遇國際社會實施全面性的制裁，對此俄羅斯貿易部曾於6月初表示，已限制氖氣等惰性氣體出口，為製造晶片時的關鍵原料，雖然有產業研究專家指出，半導體產業不至於面臨斷鏈危機，但美媒分析後卻認為，南韓恐怕是俄羅斯制裁措施下首當其衝的受害對象。

根據美媒《CNN》於當地時間17日報導，俄羅斯從今年5月底便開始出言威脅，即將針對「不友善國家」實施全面限制惰性氣體（noble gases）出口，身為全球傳統策略顧問三大巨頭之一的貝恩顧問公司（Bain & Company）就指出，俄羅斯與烏克蘭佔全球惰性氣體出口供應量的30%，惰性氣體包括氬、氦、氖等6種元素。

氬、氦、氖等6種元素的惰性氣體，是生產半導體晶片時的關鍵原料，主要影響智慧型手機、洗衣機、汽車生產。

半導體市場研究公司Techcet的高級技術分析師桑德奎斯（Jonas Sundqvist）指出，俄羅斯、烏克蘭早在舊蘇聯時期就開始從事惰性氣體的主要生產，在俄烏戰爭爆發以前，俄羅斯會將從鋼廠提煉出來的氖氣送往烏克蘭純化，然而在戰爭爆發後，馬力波、奧德薩等烏克蘭重要港口城市遭到嚴重破壞，因此恐造成供應鏈中斷。

桑德奎斯表示，三星電子所在的南韓，將會是俄羅斯貿易部實施惰性氣體出口限制措施後首當其衝受害的國家，因為南韓從過去以來高度依賴惰性氣體進口，南韓不像是美國、日本、歐洲能充分應付俄方制裁，因為南韓境內根本沒有提高惰性氣體產量的廠商。

桑德奎斯也認為，中國恐怕會是俄羅斯限制出口惰性氣體後的最大受益者，因為中國從2015年起便大規模投資該國境內的半導體產業，其中還針對提煉惰性氣體的裝備另外進行投資。

不過，貝恩顧問公司的半導體分析師罕柏利（Peter Hanbury）卻認為俄羅斯的惰性氣體限制出口措施，短時間內無法對半導體供應鏈產生重大影響，「過去全球對於俄羅斯、烏克蘭生產的惰性氣體依賴程度雖然高於80至90%，不過從2014年克里米亞戰爭爆發後，業者開始降低依賴度，至今已縮減至原本的3分之1。」

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