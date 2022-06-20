藍營新竹首長提名陷僵局　他獻奇策：讓羅智強選新竹市！

▲前台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，但藍營卻在傳統鐵票區的新竹亂了套，新竹巿議會國民黨團去年7月就進行民調，推舉議員林耕仁角逐新竹巿長，但國民黨至今未公布候選人，甚至傳出要徵召在地立委的風聲，也讓議會黨團不滿，更大動作開記者會支持林耕仁。對此，政治評論家黃士修表示，以正當性而言，羅智強選新竹、張善政選桃園，才是完美實現「桃竹生活圈」的願景，徹底打臉林智堅和鄭文燦。

羅智強日前宣布，桃園行腳走完，要環島祈福走台灣，幫在地議員參選人衝聲量，對此，黃士修表示，這很好。但兩個月後，對新聞媒體來說，這招會用老，「難道要把羅智強晾在那邊，大材小用？」

黃士修表示，雖然羅智強說過，黨中央也無需考慮羅智強的戰場和去處問題，但身為支持強哥的朋友，總不能看著他一直耗散自己的能量，「在此斗膽給個建議，到新竹走一走吧。」

黃士修指出，2022年3月14日，自己在羅智強還沒宣布選桃園時，就分析過全國各選區，主張「讓羅智強選竹市，四年後選竹縣，甚至竹竹苗合併的大新竹。」

對於桃竹選情，黃士修表示，選區結構分析不再贅述，以正當性而言，羅智強選新竹、張善政選桃園，才是完美實現「桃竹生活圈」的願景，徹底打臉林智堅和鄭文燦。林智堅指定沈慧虹接班，引動高虹安參選的可能。如果變成雙虹對決，國民黨勢必被邊緣化。

黃士修指出，雙北的侯友宜、蔣萬安，都偏守勢。如果在整場選戰中，沒有議題發動機類型的候選人，只能任憑民進黨主導攻防。羅智強自身有全國級聲量，如果再跟張善政聯合競選，會是打破僵局的利器。如此一來，師出有名的說帖也有了，絲毫沒有辜負桃園市民的期待。

黃士修坦言，自己不是國民黨員，也沒有任何黨公職。在媒體上講一講，愛聽不聽，要做不做，隨你便。或許本週三國民黨中常會，直接就敲定新竹提名人選也說不定。

黃士修表示，只是如果，還有人願意認真思考戰略布局的話，讓羅智強選新竹，會是一個不一樣的思路。當然，黨中央主動介入地方，粗暴地把羅智強丟過去，絕對無法成事。這需要羅智強本人有意願，協調才能往下走，「至少我有講過，盡到建言的責任，能不能起漣漪就不管了。」