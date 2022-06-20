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彰化「皮包骨3兄弟」老大病逝　縣長解釋未通報真相

▲▼彰化縣長王惠美前往關懷慰問葉姓兄弟家屬。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣縣長王惠美20日前往殯儀館，關懷慰問葉姓兄弟家屬。（圖／彰化縣政府提供）

記者趙蔡州、唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮好修里一戶葉姓3兄弟因生活貧困，三餐不繼個個瘦成皮包骨，其中大哥20日因營養不良在醫院病逝。對此，彰化縣長王惠美20日與社會處長王蘭心等人一同前往和美鎮立殯儀館慰問家屬並致贈慰問金，指示社會處務必要協助後續相關協助。

縣長王惠美表示，和美葉姓三兄弟中，老三因為視障被列為低收入戶，其他2位並沒有提出低收入戶申請，縣府在得知消息後已立刻提供相關協助，如今老大不幸往生，老三部分經詢問過老二意見，同意等到老三出院後，轉介到社福機構安置，至於老二部分待他身體休養好後，將會輔導找工作，讓其能自力更生。

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▲▼彰化縣長王惠美前往關懷慰問葉姓兄弟家屬。（圖／彰化縣政府提供）

▲王惠美說，這次事件顯示社會安全網仍有檢討必要，未來會責成縣府團隊記取經驗，防止類似事件再發生。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，縣府會持續協助兩兄弟，做最妥善的安置與照顧，同時也拜託鄉親，縣府有1957 關懷專線，有任何需要幫助的都可以撥打，會有專業社工為您服務，呼籲民眾不要遇到問題就有輕生念頭，每一條生命都是非常珍貴的。

王惠美也強調，這次悲劇的發生，顯見社會安全網仍有檢討必要，未來會責成縣府團隊記取經驗，防止類似事件再發生。

對於縣長等人關心，葉家老二表示，因為不想麻煩別人，所以之前才都沒有向外尋求協助。陪同慰問的鄰居柯振杯議員及當地里長也透露，大家均未苛待三兄弟，主因也是未接獲求援。

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