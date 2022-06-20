議員探視三兄弟驚聞「老二洗澡又跌倒」：到處是傷痕

記者趙蔡州／綜合報導

彰化和美鎮葉家3兄弟事件震驚社會，各界紛紛伸出援手送暖。縣議員賴清美20日再度前往葉家探訪，發現葉家老二昨日（19日）洗澡跌倒，身體各處都是傷痕，不久後又聽到老大病逝的消息，心情相當哀痛。

彰化縣議員賴清美表示，她20日再度前往葉家，關懷唯一還待在家中的老二，不料一聊天後得知老二昨日（19日）晚間洗澡又跌倒了，身體各處都是傷痕，讓人看了十分不捨，不久後又聽聞老大病逝，讓老二的心情相當哀痛。

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▲賴清美拜訪葉家，發現葉家老二19日晚間洗澡跌倒，身上有許多傷痕。（圖／翻攝自縣議員賴清美臉書）

除了關懷葉家老二外，賴清美也針對老三的視障手冊說，老三20多年前鑑定輕度障礙，為什麼近年來都沒有人關心，甚至協助老三重新鑑定，「他的視力已經看不見任何東西，並不良於行，從我這個外行人一看，就知道他是極重度障礙」。

賴清美說，「為什麼我們的政府機關都不會主動出擊，通知他們來重新評估鑑定呢」、「希望三兄弟的事件可以引起政府機關的重視，主動關心出擊，也許當事人及家屬根本不知道要重新鑑定」、「請改變漠不關心的心態」。

▲賴清美拜訪葉家，發現葉家老二19日晚間洗澡跌倒，身上有許多傷痕。（圖／翻攝自縣議員賴清美臉書）

葉家老大20日中午因營養不良造成免疫力低下，進而引起敗血症，最終因多重器官衰竭病逝。

知名導演、副總統賴清德辦公室前主任陳文彬感嘆，他原本已安排21日與志工要一起協助3兄弟打掃住家環境，沒想到就收到葉家大哥過世的消息，直呼「這是一個什麼樣的社會」。

陳文彬說，在全國社會關注葉家的議題時，大哥過世了，「這件事至今沒有人追究責任，沒有人道歉，沒有人負責」、「彰化怎麼了？台灣社會怎麼了？做為彰化人，我很抱歉」。

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