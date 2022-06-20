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北車借錢哥成癡漢「強摟奪吻2女」　升級「搭飛機」詐好心人2萬3

▲北車借錢哥在市府轉運站男扮女裝重施故技詐財，24日遭警方逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲詹慕霖除了搭訕路人詐騙車資，如今還會突襲女性摸胸強吻。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

男子詹慕霖因在雙北火車站隨機詐騙路人車資，已被多次起訴、判刑，沒想到他今年犯行更惡劣，鎖定落單女子，從後方熊抱襲胸，另名女子不理會搭訕，慘遭詹男強脫口罩索吻，此外，今年初3名被詐騙旅費的被害人中，有人因誤信詹男缺錢搭飛機，損失2萬3千元，台北地檢署20日依2個強制猥褻、3個詐欺取財罪起訴詹男。

根據法院判決紀錄，31歲的詹慕霖至少從2010年開始，在台北車站在自動售票機附近，伺機尋找行色匆匆的年輕遊客，藉口要回南部奔喪，但身上現金不夠，日後再匯款歸還，由於被攔下的被害人大多真的在趕時間，給了錢就走，過去10年已經累計了45次相同手法詐騙紀錄，被網友稱為「借錢哥」。

借錢哥用的理由千奇百怪，包括阿嬤過世、父親中風、錢包掉了，曾被檢察官吐槽「你阿嬤上禮拜才過世，怎麼2個月前就提前借錢？」詹男多次因借錢進出監所後，2022年開始學會戴長髮變裝成「借錢姊」，又在松山車站等處連騙了5名遊客。

北檢4月才起訴詹男假扮女生詐騙案，沒想到檢警又接獲報案，詹男除了另外涉犯3起詐騙車資、飛機票案件外，竟然1月間在台北車站搭訕1名女子不成，趁對方轉身離開時，從後方熊抱襲胸；另外在3月間，在板橋車站搭訕另名搭乘手扶梯的女子時，趁對方沒有防備，直接扯下被害人口罩並強行索吻。

有鑑於詹男的犯罪行為已經危害到落單女子人身安全，檢警在4月22日緊急將他拘提到案後，以恐有再犯之虞等理由，向法院聲請羈押獲准，詹男到案後頻頻認錯道歉，檢察官傳訊相關證人釐清案情後，再次將詹男依法提起公訴。

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