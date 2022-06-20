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社會 社會焦點 保障人權

LINE群售口罩騙572萬！狡詐男辯「調不到」...帳戶標這4字穿幫

▲▼醫生看診未戴口罩染疫氣切，後果太悲慘。（圖／Pakutaso）

▲吳姓男子利用LINE群組，佯稱可提供大量口罩供販賣，導致14人誤信共匯款743萬8600元。（示意圖／Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

吳姓男子在LINE群組「嘉藥團購會」，佯稱可以大量提供口罩供販售，並以1箱1萬元銷售，群組內黃姓等14人共匯款743萬餘元，並出171箱的口罩，但價值572萬餘元的口罩卻遲遲未出貨，經查發現吳男將口罩錢全轉出他名下別的帳戶，上面更標註「統一期貨」用途。士林地檢署偵結，依詐欺罪提起公訴。

2020年初因COVID-19，因應民眾購買口罩需求，加上當時國內口罩產能有限，指揮中心於同年2月6日推動口罩實名制，透過藥局通路販售徵用口罩，更導致口罩「一片難求」。

吳男認為有利可圖，因此在2020年6月至9月間，透過LINE群組，表示可以提供大量口罩，以1箱價格1萬元，讓許多民眾認為很划算，並匯款到吳男帳戶，狡猾的他甚至為了取信民眾，並提供不知情的不織布廠商作為收款帳戶。

黃姓、賴姓等人分別在同年7月間陸續匯款2萬至35萬等，當中匯到不織布廠商的民眾有順利取得口罩，但仍有572萬8600元匯到吳的帳戶，但沒想到吳男收到錢後，立刻轉出，導致黃姓民眾等人收不到口罩，憤而提告。

偵查時，吳男辯稱，他收錢真的有要出貨，但調不到口罩，而不織布的廠商出庭指出，公司收到款項，以為是吳男訂購的口罩，因此依約出貨。

檢方依匯款資料、LINE通訊軟體對話紀錄、吳男帳戶，認吳男無意願提供約定數量口罩給訂購人，依14次詐欺取財罪嫌，犯意各別，建請法院分論併罰。

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