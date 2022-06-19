石斑魚遭禁　他跑市場、賣場卻「沒一攤在賣」！網1句開酸了

▲原PO在市場根本沒看到有在賣石斑魚的攤子。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

中國大陸日前宣布，禁止進口台灣石斑魚，農委會因此提出各種措施協助漁民，還有餐飲業者力挺台灣漁產，「自己石斑自己吃。」就有網友跑了市場跟大賣場後，發現明明大家一直在喊救石斑，可是他卻找不到有在賣的地方，忍不住感到納悶。

這位網友在臉書「●【爆廢公社】●」發文，「整天新聞石斑石斑的，去市場、大賣場也找不到有哪一攤賣石斑的，到底是為什麼呢？」並說他是真的有跑市場，比較常見鮭魚、紅甘、鱈魚、午仔魚，就是沒看到石斑魚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO納悶發文。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

貼文一出，許多網友卻直嘆，「之前鳳梨不是也這樣嗎？叫大家多照顧鳳梨農，然後一塊錢都沒降價」、「外銷一公斤6、70塊，內銷一台斤150起跳……」、「便宜賣還是很貴的，不會流到一般賣場吧？除非賤價賣」、「根本吃不到啊！還以為中國禁就有口福了！騙肖欸」、「一般家庭也能處理，並不難，難在把魚帶回家的價格。」

還有人開酸，「這不是平民吃得起的……我們只買得到台灣鯛（吳郭魚）」、「我只吃得起吳郭魚，吃不起石班」、「石斑高檔貨只會出現在高級餐廳跟辦桌上，所以我們還是吃吳郭魚好了。」

不過，也有網友表示，石斑魚本來就比較貴，沒什麼好酸的，「石斑魚跟其他魚比起來貴很多，也不一定大家都買得起」、「1、養殖成本高，單隻售價高。2、魚鱗大難刮，肉質油脂豐厚，難切片分開料理。3、因上述原因，養殖石斑大部分都是活體外銷大陸餐廳，鮮少直接出現在台灣市場」、「石斑魚很貴，婆婆媽媽不會買！也買不下去」、「比它便宜好吃的魚更多而已。」