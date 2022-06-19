開法拉利千萬超跑！宜蘭阿公「買蔥塞車內」　網全跪：油錢比菜貴

▲有網友分享照片，一名阿伯竟開著上千萬的法拉利超跑買菜。（翻攝爆廢公社）



圖文／鏡週刊

「阿公買菜車真霸氣啊！」一名網友拍下路邊阿公逆向違停在路口，只為將他買來的蔥放進前面行李箱，細看這台買菜車竟是法拉利超跑，貼文瞬間引發熱烈討論，網友大嘆：「有錢人的快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥！」

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO出這張照片，寫著：「給阿公一把蔥，透早出門買菜的阿公，真是男人。」照片中可見一名穿著白襯衫的老翁手持一大把青蔥，站在自車前整理擺放，不過仔細一看這台買菜車，是要價千萬起跳的「法拉利458」超級跑車，與一旁騎腳踏車、機車的路人呈現強烈對比。

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▲照片曝光後引起網友熱議，也有當地人指出：「這阿公每次買菜都開超跑，還不只這台」。（翻攝爆廢公社）

照片曝光後，網友紛紛留言：「幹嘛偷拍我阿公啦」、「油錢比菜價還貴」、「阿公買菜車真是霸氣啊」、「買菜車樸實無華」、「對你來說，它是一台法拉利；對他來說，它是一台黑色車」、「一樣都是買菜，為什麼他的比較開心？」「真的是買菜車，菜籃在前面」、「買完菜等等還要去做資源回收」、「爸～抱歉，口誤！伯父真是好男人」。

有當地人認出這位老翁，指出他是宜蘭礁溪人：「老人家囉！不過常常在宜蘭市區吃早餐」、「其實宜蘭人應該都知道他是誰，這只是他的買菜車」、「沒記錯車是他的沒錯喔......礁溪人」、「這阿公每次買菜都開超跑，還不只這台」。



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