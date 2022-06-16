就是她！專偷股東紀念品兌換信　內湖「掃街」搜刮信箱

▲陳姓老婦專偷民眾信箱的股東會紀念品兌換信，遭警方約談到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市內湖警分局港墘派出所日前接獲民眾報案，轄區內湖路一帶有竊賊會隨機闖入舊公寓大樓搜刮住戶信箱內信件，民眾報案後，警方追查發現竟是一名高齡老婦涉案，她專門搜刮民眾住處信箱的股東會紀念品兌換通知信件，警方日前傳喚她到案說明。

警員受理報案後，根據被害民眾陳述調閱相關監視器，鎖定一名現年65歲的陳姓婦人涉案，警方發現她竊取其他民眾的購股股東會紀念品兌換通知信足跡，遍及內湖內湖路、環山路、港華街一帶，研判轄區不少民眾的類似股通紀念品領取通知信都遭她竊取。

▲陳姓老婦專偷民眾信箱的股東會紀念品兌換信遭警方約談到案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追查，陳婦竊取兌換信就是為貪小便宜，可獲得股東會紀念品，約談她到案時，查扣已兌換之股東會紀念品贓物，包含中國信託、中華工程等上市公司發送的智能肩頸舒緩儀、環保餐具、手電筒、7-11提貨券、禮物卡等贓物，全案詢後依竊盜、偽造文書等罪嫌函送士林地檢署偵辦。

內湖警方藉此案例呼籲，民眾應注意信箱重要信件，做好保管措施，杜絕宵小有機可乘的念頭，警方受理竊案必會嚴查追究，奉勸民眾切勿以身試法。

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