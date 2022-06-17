他不想入監50天「偷水果＋香油錢」　躲都更空屋栽了...3條通緝送辦

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局在5月間陸續接獲報案，有多家水果店、便當店冰箱遭撬開偷走食材，另外還有宮廟香油錢、貨車上的零錢全都不翼而飛，警方鎖定1名男子涉案，也在一處準備都更的廢墟中找到人，意外發現男子竟然身背3條通緝，其中應入監服刑50天，也立刻解送歸案。

警方調查，49歲的鄭姓男子，平時居無定所四處為家，竟然跑到信義區鎖定水果行、便當店，將戶外的冰箱翹開，然後偷取裡面的食材後逃離現場，另外還鎖定宮廟香油錢以及未上鎖的擴車進入行竊，犯下6起案件共計得手3千多元。

▲鄭男因竊盜案不願執行跑路，竟然在信義區偷水果行、便當店冰箱食材。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後追查，發現鄭姓男子躲藏在信義區松仁路上的一處廢棄建築，該建築因目前等待都更，所以四周都有圍欄保護，不排除鄭姓男子係翻牆進入後，當成藏身地點。

警方在5月底鎖定鄭姓男子，也立刻將人逮捕歸案，男子則表示，因為缺錢花用，為了果腹所以才會想辦法偷東西活命，警方也意外發現，鄭男有3條竊盜前科，包括未到案開庭被北院發布通緝，另外被判刑未到案執行遭士檢、北檢發布通緝。

▲鄭男在信義區犯下6件竊盜案件，竟然躲在等待都更的廢棄空屋。（圖／記者邱中岳翻攝）

鄭姓男子因2起竊盜被判處入監服刑50天，但最後決定跑路，不願意面對司法判決，最後警方除了依照竊盜案將人移送法辦，另外3件竊盜通緝部分，也分依規定解送相關單位歸案。

信義分局呼籲：民眾因多注意身邊及店內財物，並加強防控措施，以免成為歹徒覬覦目標，若發現可疑人士，民眾可聯繫警方到場瞭解，以達犯罪遏阻功效，一起建構安心安居的生活環境。