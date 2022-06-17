　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他不想入監50天「偷水果＋香油錢」　躲都更空屋栽了...3條通緝送辦

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局在5月間陸續接獲報案，有多家水果店、便當店冰箱遭撬開偷走食材，另外還有宮廟香油錢、貨車上的零錢全都不翼而飛，警方鎖定1名男子涉案，也在一處準備都更的廢墟中找到人，意外發現男子竟然身背3條通緝，其中應入監服刑50天，也立刻解送歸案。

警方調查，49歲的鄭姓男子，平時居無定所四處為家，竟然跑到信義區鎖定水果行、便當店，將戶外的冰箱翹開，然後偷取裡面的食材後逃離現場，另外還鎖定宮廟香油錢以及未上鎖的擴車進入行竊，犯下6起案件共計得手3千多元。

▲▼鄭男因竊盜案不願執行跑路，竟然在信義區犯下6件竊盜案件。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲鄭男因竊盜案不願執行跑路，竟然在信義區偷水果行、便當店冰箱食材。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後追查，發現鄭姓男子躲藏在信義區松仁路上的一處廢棄建築，該建築因目前等待都更，所以四周都有圍欄保護，不排除鄭姓男子係翻牆進入後，當成藏身地點。

警方在5月底鎖定鄭姓男子，也立刻將人逮捕歸案，男子則表示，因為缺錢花用，為了果腹所以才會想辦法偷東西活命，警方也意外發現，鄭男有3條竊盜前科，包括未到案開庭被北院發布通緝，另外被判刑未到案執行遭士檢、北檢發布通緝。

▲▼鄭男因竊盜案不願執行跑路，竟然在信義區犯下6件竊盜案件。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲鄭男在信義區犯下6件竊盜案件，竟然躲在等待都更的廢棄空屋。（圖／記者邱中岳翻攝）

鄭姓男子因2起竊盜被判處入監服刑50天，但最後決定跑路，不願意面對司法判決，最後警方除了依照竊盜案將人移送法辦，另外3件竊盜通緝部分，也分依規定解送相關單位歸案。

信義分局呼籲：民眾因多注意身邊及店內財物，並加強防控措施，以免成為歹徒覬覦目標，若發現可疑人士，民眾可聯繫警方到場瞭解，以達犯罪遏阻功效，一起建構安心安居的生活環境。

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
「買給妹子喝有風」與50嵐平起平坐　96店倒光！網：以前超愛
快訊／桃園「2屍3命」冷血棄屍高鐵站　兇嫌投案了
LIVE／輪胎行8死！暖心妹謢姪喪命　外籍男友悲痛現身
大農大富森林園區生態攝影機　意外揪「老色狼猥褻女童」
快訊／柯瑞激動落淚！　首座FMVP到手
陳時中咳到「骨頭痛」！名醫分析2病況：病毒全身性發炎
快訊／勇士封王！　柯瑞砍34分登頂
輪胎行慘案解析！　「6大奪命關鍵」害8命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園2屍3命棄屍案　兇嫌潛逃泰國終投案...身影曝光

他不想入監50天「偷水果＋香油錢」　躲都更空屋栽了...3條通緝送辦

惡師威脅小一童「午餐吃比我慢就吃雙面膠」　學校竟讓他繼續教

三寶有夠多！北市取締「未禮讓行人」5個月祭8千紅單　最高罰3600

「洗屁股被公幹」謔稱胸罩寫小抄　資深良師性騷！校方只記1申誡

輪胎行大火奪走8至親　屋毀家人亡...屋主手機證件全燒光

印股票換鈔票　美生集團董事長吸金1.4億判刑定讞

輪胎行縱火8死！鐵皮屋「易燒難救蔓延快」　消防局：超危險建築

輪胎行慘案解析！6大奪命關鍵害8命　縱火斷生路...鐵皮結構難搜救

園區架生態攝影機…意外揪「老色狼猥褻女童」！嬤護男友還幫滅證

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

快訊／桃園2屍3命棄屍案　兇嫌潛逃泰國終投案...身影曝光

他不想入監50天「偷水果＋香油錢」　躲都更空屋栽了...3條通緝送辦

惡師威脅小一童「午餐吃比我慢就吃雙面膠」　學校竟讓他繼續教

三寶有夠多！北市取締「未禮讓行人」5個月祭8千紅單　最高罰3600

「洗屁股被公幹」謔稱胸罩寫小抄　資深良師性騷！校方只記1申誡

輪胎行大火奪走8至親　屋毀家人亡...屋主手機證件全燒光

印股票換鈔票　美生集團董事長吸金1.4億判刑定讞

輪胎行縱火8死！鐵皮屋「易燒難救蔓延快」　消防局：超危險建築

輪胎行慘案解析！6大奪命關鍵害8命　縱火斷生路...鐵皮結構難搜救

園區架生態攝影機…意外揪「老色狼猥褻女童」！嬤護男友還幫滅證

二刀流發威！大谷翔平握勝投資格　連11場安打生涯最長

學習歷程檔案遺失「虛擲8千萬公帑」　監察院糾正國教署：要究責

澤倫斯基還在氣！馬克宏硬要「親臉加熊抱」　被擺黑臉畫面尷尬爆

1歲童80%燒燙傷！醫見「特殊條紋」才驚覺是家暴　痛心：往死裡燙

溫馴虎斑狗「遭捅傷」失血躺公園　送醫3根肋骨斷掉！喘息中去世

郭彥均道歉「蘇揆很冤枉」　蘇貞昌：大家一起團結對抗疫情

大陸第三艘航空母艦下水！命名「福建艦」配備電磁彈射

台灣列主要非北約盟友！美參議員提法案　台灣關係法43年最大調整

湯瑪士獲選PLG年度防守球員　高國豪入選年度防守第一隊

快訊／桃園2屍3命棄屍案　兇嫌潛逃泰國終投案...身影曝光

社會熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

輪胎行若都更破4千萬　逆子喪繼承權

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

逆子討50萬創業嫌不夠　父怨1件事

陳家長媳胞妹哭癱悲問：會判他死刑嗎？

輪胎行逆子「迷手遊爭家產」　辯原只想嚇人：菸頭不小心掉了

潑汽油拉扯間打火機掉落　陳彥翔作勢嚇父親釀禍

弟弟燒死8至親　兇嫌哥哥「全套隔離衣」靈堂痛哭

警稱呼阿嬤遭投訴　50歲婦嗆：我很時尚

更多熱門

相關新聞

就是她！搜刮信箱偷股東紀念品兌換信

就是她！搜刮信箱偷股東紀念品兌換信

台北市內湖警分局港墘派出所日前接獲民眾報案，轄區內湖路一帶有竊賊會隨機闖入舊公寓大樓搜刮住戶信箱內信件，民眾報案後，警方追查發現竟是一名高齡老婦涉案，她專門搜刮民眾住處信箱的股東會紀念品兌換通知信件，警方日前傳喚她到案說明。

打119後丟下氣絕前妻逃…槍砲犯再多一條

打119後丟下氣絕前妻逃…槍砲犯再多一條

摩師連續性侵女顧客　服完刑不准出獄繼續羈押

摩師連續性侵女顧客　服完刑不准出獄繼續羈押

8成住年長者...新北老公寓「加蓋電梯」　年底前完工補助320萬

8成住年長者...新北老公寓「加蓋電梯」　年底前完工補助320萬

房價上漲最大贏家是他？　豪宅建商怨：實登揭低不揭高

房價上漲最大贏家是他？　豪宅建商怨：實登揭低不揭高

關鍵字：

服刑通緝竊盜都更

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

韓綜再破尺度！床上嬌喘「輕一點」全播出

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

輪胎行若都更破4千萬　逆子喪繼承權

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

銀行開戶別選木頭章　行員曝2危機

二次確診女1原因控1922廢物：我要出門

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面