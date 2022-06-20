拔腿跑畫面曝！2老外+台籍兄弟燒公園划船機...辯：半夜睡不著

記者黃宥寧／台北報導

抓到了！北市士林區聖山公園20日凌晨2時許左右，有4名外國籍年輕人放火燒運動器材，被附近住戶發現拍下上網PO網，引起網友一陣撻伐。警方調閱監視器，上午10時許將英國籍、波蘭籍及有台灣身分的兄弟檔查獲到案，經查縱火者為當中有台灣身分的少年，全案依公共危險罪嫌函送少年法庭審理。

網友於臉書社團《Gangs of Tian Mu 天母幫》怒發文，指出4名外國籍年輕人，20日凌晨公園沒戴口罩聚會，甚至拆下運動器材划船機封條點火燃燒，縱火行為也讓網友紛紛留言「扯，這已經算是縱火了，警方一定要嚴辦，今天燒公園，下次燒你家！」、「這件事情真的不能縱容！今天燒公園的公物僥倖沒事，下次再想「玩火」會不會就是燒其他東西，而造成民眾生命安全？？」、「歪國人行為真的很惡劣，會不會下次就換火燒車」。

▼4名外國年輕人於北市士林區聖山公園放火燃燒運動器具 。（圖／翻攝自Facebook／Gangs of Tian Mu 天母幫）

警方獲報調閱周遭監視器及訪查，發現現場4人分別為18歲英國籍男子、20歲波蘭籍男子及20歲、17歲台灣籍兄弟檔。

被嚇壞的4人緊張向警方表示，「因為半夜睡不著覺太無聊」，行經公園一時興起，17歲少年才持打火機點燃划船機，其他3人只有在旁邊觀看，由於火勢過大，加上4人聽見有人大喊要報警，立刻拔腿網忠義街逃跑，所幸消防到場以水柱撲滅火勢，至於運動器材損失得等進一步釐清。

▼放火燒運動器材後，4人拔腿就跑 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

少年坦承縱火，但因未成年，後續將依縱火罪嫌函送少年法庭審理，其餘3名成年人初步列為關係人，縱火少年胞兄因還在學校上課，下課也將赴派出所製作筆錄，進一步釐清是否涉案。

▲運動器材划船機已被燒毀到不堪使用。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，警方也鄭重呼籲縱火危害公共安全甚鉅，若延燒恐造成重大危害，民眾切勿以身試法，以維護公眾安全。