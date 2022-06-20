永康警連3天取締違規微型電動二輪車　取締58件沒入11輛

▲台南市永康警分局17至19日連續3天，執行取締違規微型電動二輪車專案，共計取締58件，沒入11輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立法院近期三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，將原條文中的「電動自行車」名稱修正為「微型電動二輪車」，修法重點更包含懸掛牌照、投保強制汽車責任保險、限制騎乘年齡在14歲以上等，施行日期尚待行政院定之，因應過渡期，永康警分局17至19日連續3天，執行取締違規微型電動二輪車專案。

永康分局交通組組長葉敏旭說，連續3天專案取締58件，沒入11輛，專案執行中發現一名印尼籍移工「假皮｣ (化名)，在印尼時即有汽修科專業背景，來台後平日從「蝦皮網站｣購買零組件，以改裝微型電動二輪車為樂趣，孰不知已牴觸本國法律，其改裝之微型電動二輪車，被警方依法沒入該車輛收場。

本次專案除針對永康工業區及崑山市場等移工改裝車出沒地點，加強取締，另分局對於電動車改裝廠亦會前往勸導約制，統計這次專案，計查獲未依規定戴安全帽34件，闖紅燈7件，酒後駕車5件（其中1件移送公共危險罪），未依標誌、標線行駛1件，沒入未經審驗合格微型電動二輪車11部，合計取締58件。

永康分局表示，微型電動二輪車屬慢車，按規定最大行駛時速要在25公里以下，但常見許多經改裝的車輛在路上飆速更勝機車，目前違規樣態主要為未依規定戴安全帽、闖紅燈、酒後駕車及未依標誌、標線行駛等，但如果無未經審驗合格黏貼合格標章，可依道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款「拼裝車輛未經核准領用牌證行駛」，沒入該車輛。

永康分局分局長甘炎民強調，取締違規微型電動二輪車並非以處罰為目的，而是要保護他們的安全，警方取締之餘同時也向民眾宣導相關交通法令，期能在未來電動自行車掛牌納管前，養成用路人守法的習慣，呼籲民眾多一分注意就能少一分危險發生，不要貪圖一時的方便，而造成不可挽回的遺憾。