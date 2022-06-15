2歲女童開鎖離家獨自流連街頭　永康警沿街廣播助返家

▲台南永康1名2歲女童，自行開鎖離開家門，獨自1人在夜晚街頭流連，幸被善心人士及警方協助讓她平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康1名2歲女童，自行開鎖離開家門，獨自1人在夜晚街頭流連，民眾發現擔心其安危，將女童帶至永康分局永信派出所報警交警方照顧協尋，警方使出渾身解數，終於找到女童家屬，平安將女童領回。

台南市警永康分局永信派出所值班警員張碩峯，13日晚上值勤時，接獲楊姓民眾帶著1名女童進入派出所報案，楊民向員警表示剛於國小旁見該名幼童獨自在路上行走，因來往車潮甚多恐造成危險，即將女童帶至派出所交由警方照顧協尋。

該名女童一見警察，可能因慌張害怕便嚎啕大哭，張員立即拿出零食及玩具安撫女童情緒，因女童年幼且身上又無可辨識身分之物件，正當不知如何是好之際，張員靈機一動，馬上將女童相片傳遞至社區友善群組及分享至臉書，請網民協尋。

另當時在外執行巡邏勤務所長王建智、許仲和、葉紘維等亦駕駛巡邏車，至當初發現女童位置，沿著街道巷弄四處廣播找尋，當警網行至二王路巷弄內時，有１名老爺爺滿臉焦急地攔下警車，告知警方其孫女因調皮擅自開門離家走失，當員警出示幼童相片時，老爺爺立即表示該女童即為走失孫女。

同時間，女童哥哥就讀之幼兒園老師，看見張員於社群臉書所PO之尋人訊息，亦認出女童，立即趕至派出所，協助安撫女童，女童家屬到所平安領回，臨別時對警方能及時伸出援手充滿感謝之意。

永康分局長甘炎民提醒民眾，家中若有年幼兒童，應隨時注意其安全，避免讓幼童離開視線，平時亦可教導幼童走失時正確的求助方式；如發生走失情形，也請主動撥打110報案，以利警方即時提供協助，多一份助力，讓幼童能儘速平安返家。