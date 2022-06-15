南警專案出擊　首日即查扣3輛拼裝微型電動自行車

▲台南市警方於14日晚上啟動拼裝「微型電動二輪車（電動自行車）」執法專案，首日即查扣3部拼裝微型電動自行車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警方於14日晚上啟動拼裝「微型電動二輪車（電動自行車）」執法專案，由交通警察大隊陳宇桓代理大隊長率大隊及第三分局員警在安南區攔檢，首日即查扣3部拼裝微型電動自行車及1名外籍通緝犯。

警方指出，部分黑心店家傳出為了牟利，以化整為零方式進口大陸製不良電動自行車零件，拼裝後以較低的價格販售給外籍移工或民眾，此種拼裝車未經審驗合格有安全上的疑慮，而且行駛時速可達近百公里，於道路行駛恐致生他人安全危害，常為民眾所詬病，台南市長黃偉哲非常重視，於市政會議上指示警方要嚴加取締，台南市警局長方仰寧即亦要求交通大隊研議相關取締方式及執勤技巧，並於14日首次執行專案，當場查扣沒入3輛拼裝車。

6月14日晚間，南警啟動拼裝「微型電動二輪車（電動自行車）」執法專案，由交通警察大隊陳宇桓代理大隊長率大隊及第三分局員警在安南區攔檢，警方依經驗於路口辨識，見外型奇特酷炫，或速度超過合格電動車25公里時速速限之可疑電動自行車，即予攔查，經確認其所騎乘車輛無審驗合格標章，或雖有標章卻與車型不符，涉嫌移用或偽造他車合格牌照，即依道路交通管理處罰條例第12條拼裝車當場沒入，本次專案共計查扣3輛，駕駛皆為外籍人士，其中1名更是逃逸外籍移工兼妨害自由通緝犯，警方當場依法究辦。

此類黑心拼裝「微型電動二輪車（電動自行車）」卻懸掛著合格號牌，涉及行使偽造特種文書罪，販售的店家亦有可能涉嫌其他不法事證，此部分警方正積極追查上游。取締過程中還發生小插曲，警方查證移工身分時，車子腳踏墊上的麻布袋突然動起來，嚇了員警一大跳，原來裡面是一隻活跳跳的雞，因移工一時說不出雞的來源，警方笑稱也要積極溯源，追查雞的上游。

市警局長方仰寧再次呼籲，14日起將不定時在台南市各區同步執行專案取締行動，一旦發現拼裝車即依法沒入銷毀，在此亦提醒民眾在購買「微型電動二輪車（電動自行車）」時，請找商譽良好的店家選購型式審驗合格的車輛，千萬勿貪小便宜，購入來路不明的拼裝車，不僅行駛有安全疑慮，更有自燃、爆炸的風險，以保障自身及他人的安全，還給市民安寧的生活環境。