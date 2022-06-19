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彰化白線斜停被開單！車主怒PO文遭警打臉…然後拖吊車就來了

▲▼彰化斜停被開單。（圖／翻攝臉書／彰化人大小事）

▲彰化斜停被開單，車主PO文警方回應，然後拖吊車到場了。（圖／翻攝臉書／彰化人大小事）

記者柯振中／綜合報導

彰化有網友日前指控，市區內多輛轎車停在白線內，卻遭到開單，車主覺得莫名其妙，也感到無法接受，警方則公布原因，是因為「車輛斜停」。儘管警方已經說明開單原因，仍有許多車主斜停在該路段，因此19日一早就有拖車到場，拖走違規車輛，讓民眾直呼「好療癒的畫面」。

一名網友18日在「彰化人大小事」指控，彰化市進德路、實踐路有許多車輛被警方開罰，但大多數停在白線內，甚至有人停在家門口還被罰，為此無法接受。

對此，警方則回應，道路白線的確可以停車，但必須「依道路順行方向」，且要緊靠路邊，無論逆向停、斜停都是沒依照順行方向停車，可依法開罰。

▼當地民眾表示，拖吊車前往現場處理違規車輛。（圖／翻攝臉書／彰化人大小事）

▲▼彰化斜停被開單。（圖／翻攝臉書／彰化人大小事）

事件曝光後一天，又有網友在「彰化人大小事」分享照片，喊話這些被開單的車主「請趕快移動車子」。而依據照片畫面，雖然警方出面開單，仍舊有許多車輛斜停，因此有拖吊車19日一早到場，拖走違規車輛。

對此，眾人則留言回應，「好療癒的畫面」、「看到厚臉皮違規魔人被弄就是讚」、「檢舉人一定會感謝昨日把事情鬧大的版主」、「鬧大又上了新聞，警方不處理都不行了」、「制裁免費仔，舒服」、「昨天就有人承認自己違規30年了，警察還不給你拖起來。」

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