「這症狀」最常見　長新冠高風險族群曝

記者陳俊宏／綜合報導

全球陸續發布「長新冠」的研究報告，知名家庭科醫師許書華也分享相關文獻資料指出，最常見的是「全身倦怠」。她也分享較易發展出長新冠的族群，包括年齡越大機會越大、本身有其他共病。

「確診後，你容易發展成長新冠嗎？」許書華19日在「許書華醫師 陪妳寫日記」臉書提到，最近門診真的越來越多人跟她說，確診後直到現在都還沒完全好，還是喘、咳、累等。

許書華說，長新冠定義目前急性感染以4周為切點，4-12周可能是之前感染後留下的器官發炎反應，但超過3個月還有相關症狀，就可以定義為新冠肺炎後的後遺症，也就是長新冠Long COVID/ COVID-19 syndrome。

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▼許書華分享「長新冠危險因子」。（點圖可放大／翻攝「許書華醫師 陪妳寫日記」臉書）

許書華指出，長新冠主要症狀：最常見是全身倦怠（47%）、呼吸困難（32%）、肌肉痠痛（25%）、咳嗽（20%）、頭痛、關節痛、胸痛、嗅覺味覺的喪失、腹瀉等，且可能會有多器官系統的併發症，包含腦神經、精神、心血管、腸胃；譬如常聽到的「腦霧」，可能造成注意力不集中、思考變慢、容易忘記事情或類似腦中風症狀等。

許書華表示，又為什麼會有長新冠？主要還是和病毒感染後，因發炎導致組織器官功能的減低或喪失、自體免疫活化有關；曾確診的你／妳應該更想知道，誰比較容易後續發展出長新冠？包含：

年齡越大機會越大



疾病越嚴重（進加護病房天數、使用呼吸器）

本身有其他共病：

a. 控制不好的糖尿病/高血壓

b. 肥胖、心血管疾病

c. 抽菸、長期酗酒

d. 慢性腎臟病

其他：



a. 感染第一周>5個症狀

b. 50-60歲中年女性

許書華指出，而長新冠治療還是以症狀緩解、支持性療法為主、營養以及復健介入，所以說平日身體保養實在很重要呀。

▼許書華說，確診超過3個月還有相關症狀，就可以定義為新冠肺炎後的後遺症。（示意圖／記者陳俊宏攝）