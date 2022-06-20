　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「這症狀」最常見　長新冠高風險族群曝

記者陳俊宏／綜合報導

全球陸續發布「長新冠」的研究報告，知名家庭科醫師許書華也分享相關文獻資料指出，最常見的是「全身倦怠」。她也分享較易發展出長新冠的族群，包括年齡越大機會越大、本身有其他共病。

「確診後，你容易發展成長新冠嗎？」許書華19日在「許書華醫師 陪妳寫日記」臉書提到，最近門診真的越來越多人跟她說，確診後直到現在都還沒完全好，還是喘、咳、累等。

許書華說，長新冠定義目前急性感染以4周為切點，4-12周可能是之前感染後留下的器官發炎反應，但超過3個月還有相關症狀，就可以定義為新冠肺炎後的後遺症，也就是長新冠Long COVID/ COVID-19 syndrome。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼許書華分享「長新冠危險因子」。（點圖可放大／翻攝「許書華醫師 陪妳寫日記」臉書

長新冠。（圖／翻攝「許書華醫師 陪妳寫日記」臉書）

許書華指出，長新冠主要症狀：最常見是全身倦怠（47%）、呼吸困難（32%）、肌肉痠痛（25%）、咳嗽（20%）、頭痛、關節痛、胸痛、嗅覺味覺的喪失、腹瀉等，且可能會有多器官系統的併發症，包含腦神經、精神、心血管、腸胃；譬如常聽到的「腦霧」，可能造成注意力不集中、思考變慢、容易忘記事情或類似腦中風症狀等。

許書華表示，又為什麼會有長新冠？主要還是和病毒感染後，因發炎導致組織器官功能的減低或喪失、自體免疫活化有關；曾確診的你／妳應該更想知道，誰比較容易後續發展出長新冠？包含：

年齡越大機會越大

疾病越嚴重（進加護病房天數、使用呼吸器）

本身有其他共病：
a. 控制不好的糖尿病/高血壓
b. 肥胖、心血管疾病
c. 抽菸、長期酗酒
d. 慢性腎臟病

其他：

a. 感染第一周>5個症狀
b. 50-60歲中年女性

許書華指出，而長新冠治療還是以症狀緩解、支持性療法為主、營養以及復健介入，所以說平日身體保養實在很重要呀。

▼許書華說，確診超過3個月還有相關症狀，就可以定義為新冠肺炎後的後遺症。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

►想跟小孩搶來玩！超逼真廚具設備齊全、外型美翻

ET快訊
快訊／09：39又震！規模5.0　最大震度4級
恩恩案橫向音檔外洩給高中同學卓冠廷！　新北消防員最新聲明
花蓮發生規模6.0地震！氣象局估「2天內有規模5以上餘震」
快訊／華盛頓特區路口爆槍擊！　現場多人中彈
快訊／地震狂搖！台中捷運「降速行駛中」
快訊／發生規模6.0地震　北捷全線慢速行駛
快訊／09：05規模6.0地震！　最大震度5弱
快訊／09：05地牛翻身　台北明顯搖晃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／09：39又震！規模5.0　最大震度4級

LIVE／規模6地震「全台狂搖」　氣象局最新說明

花蓮發生規模6地震！氣象局估「2天內有規模5以上餘震」

快訊／地震狂搖！台中捷運「降速行駛中」

快訊／09：05規模6地震！　最大震度5弱

快訊／地牛翻身「國家警報響了」！花東發生有感地震

快訊／09：05地牛翻身！台北明顯搖晃　初判震度3級以上

台灣首份確診抗體追蹤研究曝！　染疫500天剩3成保護力較佳

「這症狀」最常見　長新冠高風險族群曝

今挑戰3萬例新低點　沈政男：BA.2、BA.4、BA.5可能同時流行

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

買房貸款年限短、利率高　10年師傅：做工難成家

謝忻回民視不怕遇阿翔！ 　小甜甜一旁笑虧「畢竟深愛過」

快訊／09：39又震！規模5.0　最大震度4級

LIVE／規模6地震「全台狂搖」　氣象局最新說明

花蓮發生規模6地震！氣象局估「2天內有規模5以上餘震」

快訊／地震狂搖！台中捷運「降速行駛中」

快訊／09：05規模6地震！　最大震度5弱

快訊／地牛翻身「國家警報響了」！花東發生有感地震

快訊／09：05地牛翻身！台北明顯搖晃　初判震度3級以上

台灣首份確診抗體追蹤研究曝！　染疫500天剩3成保護力較佳

「這症狀」最常見　長新冠高風險族群曝

今挑戰3萬例新低點　沈政男：BA.2、BA.4、BA.5可能同時流行

許志安婚內出軌喇舌小三！鄭秀文「原諒真相」曝光　全因爸爸3句話

快訊／09：39又震！規模5.0　最大震度4級

陳柏惟病狀照曝光！「半邊背遭殃」　嘆：看我多會忍

小戴深夜發文「每一步越來越艱辛」　祝自己生日快樂盼更珍惜

「非我家人入住索命」宅免驚！　擲9聖杯已故屋主同意求售

LIVE／規模6地震「全台狂搖」　氣象局最新說明

張育成低迷傳被海盜指定讓渡　游擊大物準備登場

恩恩案橫向音檔外洩給高中同學卓冠廷！新北消防員最新聲明

家寧才爆分手！米蘭同框男網紅喊「my love」　Andy獨留台灣真相曝光

爆乳「雅婷」辣翻3千點數約砲　大叔傳送前一個動作澆熄慾火

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

專家曝BA.4、BA.5「大舉入侵時間」

快訊／09：05地牛翻身　台北明顯搖晃

好市多冷凍石斑價格驚人　內行曝便宜撇步

8分鐘連2震　凌晨最大規模3.6、震度3級

快訊／09：05規模6地震！　最大震度5弱

岳母出頭期房子共有　婆婆怒討1間

石斑魚遭禁卻「沒一攤在賣」　網1句開酸了

電影院哪個位置視野最好？內行曝最佳算式

阿公開法拉利買菜　魚販曝：他還有其他跑車

看到就噤聲！「最討厭的IG限動」網點名1類

國家警報響了！花東發生有感地震

根本理想型！「最帥YouTuber」網友狂讚他

違停公車格買水餃　賓士男反嗆叭三小

夜市買熱狗要等1.5小時！在地人一看狂推

更多熱門

相關新聞

沈政男：今挑戰3萬例新低點

沈政男：今挑戰3萬例新低點

19日新增5萬561例本土確診，對此，精神科沈政男表示，今天（20日）將要挑戰3萬例新低點。他也提醒，BA.2與BA.4/BA.5是有可能在台灣同時流行，成為一大一小疊加的感染型態。

外洩恩恩案橫向錄音　新北公務員自首

外洩恩恩案橫向錄音　新北公務員自首

宜蘭新增4死　2男2女皆打完3劑仍病歿

宜蘭新增4死　2男2女皆打完3劑仍病歿

台中連6天確診數最高　籲國高中生快打疫苗

台中連6天確診數最高　籲國高中生快打疫苗

金門+89！打疫苗送5百禮券只到月底

金門+89！打疫苗送5百禮券只到月底

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫長新冠許書華

讀者迴響

熱門新聞

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

專家曝BA.4、BA.5「大舉入侵時間」

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

金鐘視后分手小7歲男友！　認「未來方向不同」

快訊／09：05地牛翻身　台北明顯搖晃

男人都被媳婦搶走！70歲婆婆砸百萬回春

流汗臭爆「這4部位最難聞」！醫：愛吃2食物味更濃

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

外洩恩恩案橫向錄音　新北公務員自首

王心凌揭20年「不露右臉」真相！

唐玲胃癌末期今曝好消息！醫師也欣喜

碧砂漁港餐廳調包海鮮！他抓包反被嗆

好市多冷凍石斑價格驚人　內行曝便宜撇步

8分鐘連2震　凌晨最大規模3.6、震度3級

信義區翻版九龍寨城！單層擠進85戶　洗衣機竟放公共走道

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面